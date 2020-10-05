В Ставропольском крае утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы муниципального образования края

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы Георгиевского городского округа. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа), ст. 119 УК РФ (угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью).

По версии следствия, в октябре 2017 года мужчина приобрел фиктивный диплом о получении высшего профессионального образования в одном из учебных заведений, который он представил в администрацию Георгиевского городского округа для трудоустройства на должность первого заместителя главы администрации округа, а в последующем в ноябре 2017 года в комиссию по отбору кандидатов на должность главы округа. При этом мужчина не завершил обучение в вузе, поскольку был отчислен.

Кроме того, злоумышленник в ходе многочисленных ссор со своей знакомой угрожал ей убийством и причинением тяжкого вреда здоровью, с целью оказания психологического воздействия приставлял нож к животу и имитировал ее удушение.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Георгиевский городской суд для рассмотрения по существу.

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