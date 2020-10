Государственные инвестиции в восстановление экономики

Source: IMF – News in Russian

Витор Гаспар, Пауло Мауро, Кэтрин Паттилло и Рафаэль Эспиноза

5 октября 2020 г.

(Фото: CHINE NOUVELLE/SIPA/Newscom)

Органы государственного управления во всем мире принимают беспрецедентные меры в связи с кризисом COVID-19. Сохраняя в центре внимания вопросы урегулирования чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения и предоставления помощи домашним хозяйствам и компаниям, органам государственного управления необходимо подготовить свои страны к переходу к миру после COVID-19, в том числе помогая людям возвращаться к работе.

Государственным инвестициям предстоит сыграть главную роль. В нашем новом выпуске «Бюджетного вестника» показано, что увеличение государственных инвестиций в странах с развитой экономикой и странах сформирующимся рынком может способствовать оживлению экономической активности после самого резкого и глубокого падения мировой экономики всовременной истории. Также они непосредственно могут создать миллионы рабочих мест в краткосрочной перспективе и опосредованно еще миллионы вболее продолжительном периоде. Увеличение государственных инвестиций на 1 процент ВВП может укрепить уверенность в восстановлении экономики и повысить уровень ВВП на 2,7 процента, частных инвестиций на 10 процентов, азанятости на 1,2 процента, если качество инвестиций будет высоким и существующий уровень долговой нагрузки государственного и частного сектора не ослабит ответную реакцию со стороны частного сектора на меры стимулирования.

В этом выпуске «Бюджетного вестника» мы рассматриваем, зачем необходимо увеличение государственных инвестиций, какое потенциальное влияние государственные инвестиции могут оказать на рост и рабочие места, икак органы государственного управления могут убедиться в том, что инвестиции способствуют восстановлению экономики.

Аргумент в пользу наращивания инвестиций

Даже до пандемии более десяти лет уровень инвестиций в мире был низким, несмотря на разрушающиеся дороги и мосты в некоторых странах в развитой экономикой и огромные потребности в инфраструктуре для транспортного сообщения, снабжения чистой водой, улучшения санитарных условий и других нужд в большинстве стран с формирующимся рынком и развивающихся стран. Сейчас инвестиции крайне необходимы в секторах, которые критически важны для обуздания пандемии, таких как здравоохранение, школы, безопасные здания, безопасный транспорт и цифровая инфраструктура.

Низкий уровень процентных ставок во всем мире также говорит о том, что сейчас самое подходящее время для осуществления инвестиций. Объем сбережений очень большой, частный сектор занял выжидательную позицию, а многие люди оказались без работы и могут заполнить рабочие места, созданные за счет государственных инвестиций. Уровень частных инвестиций снизился ввиду крайней неопределенности в отношении будущего развития пандемии и перспектив развития экономики. Таким образом, во многих странах сейчас самое время осуществлять высококачественные государственные инвестиции в проекты, имеющие приоритетное значение. Это можно сделать с помощью заимствований по низкой стоимости.

Государственные инвестиции могут сыграть основную роль в восстановлении экономики, при этом они способны непосредственно повлиять на создание от2до 8 рабочих мест на каждый миллион долларов, потраченный на традиционную инфраструктуру, и от 5 до 14 рабочих мест на каждый миллион долларов, вложенный в научные исследования и разработки, экологичные источники электроэнергии и здания с низким уровнем энергопотребления.

Однако на реализацию инвестиционных проектов потребуется время. Чтобы обеспечить создание рабочих мест с помощью инвестиций именно сейчас, когда они больше всего нужны, странам следует активизировать проекты потехническому обслуживанию инфраструктуры, где это безопасно. Также сейчас подходящее время, чтобы начать пересматривать и возобновлять перспективные проекты, которые были отложены из-за кризиса, ускорить реализацию текущих проектов, чтобы воплотить их в жизнь в течение следующих двух лет, и планировать новые проекты, соответствующие приоритетам послекризисного периода.

Установление правильного баланса

Однако некоторым странам будет трудно получить заимствования для осуществления инвестиций ввиду жестких условий финансирования. Даже вэтом случае постепенное наращивание государственных инвестиций, финансируемых за счет заимствований, может оправдать себя, если риски пролонгации кредита (риски, связанные с рефинансированием долга) и процентные ставки не увеличатся слишком сильно, а органы государственного управления будут разумно подходить к выбору инвестиционных проектов. Странам также может понадобиться перераспределить расходы или получить дополнительные доходы для осуществления приоритетных инвестиций.

Более бедным странам понадобится поддержка в виде грантов от международного сообщества, особенно в контексте достижения целей вобласти устойчивого развития к 2030 году. Инвестиции в адаптацию кизменению климата имеют критически важное значение, особенно в странах, которые подвержены наводнениям и засухам. Несмотря на наличие официальной помощи, 10 млрд долларов США, выделенных в 2018 году, не достаточно для осуществления инвестиций в размере 25 млрд долларов США, которые, в соответствии с оценками персонала МВФ, требуются в странах с низкими доходами ежегодно.

Крайне важное значение имеет поддержание качества инвестиционных проектов. Например, мы установили, что стоимость отдельного проекта может увеличиться на 10–15 процентов только потому, что его реализация осуществляется в период, когда уровень инвестиций особенно высокий. Проведенный нами анализ показывает, что рост издержек, как правило, выше, а задержки в реализации проектов дольше, если утверждение и осуществление проектов происходят в тот период, когда государственные инвестиции существенно увеличиваются. Быстрый рост государственных инвестиций также сопряжен с риском создания условий для коррупции. Аналогичным образом, усовершенствование процесса управления отбором проектов и их руководством имеет критически важное значение, поскольку обеспечивает возможность повышения эффективности инфраструктуры в среднем на треть (как отмечается в недавно изданной МВФ книге “Well Spent: How Strong Infrastructure Governance Can End Waste in Public Investment”).

Стимулирование частных инвестиций

Мы также рассматриваем, каким образом в условиях этого беспрецедентного кризиса государственные инвестиции могут в достаточной степени повысить темпы роста, чтобы стимулировать дополнительное создание рабочих мест вчастном секторе.

Мы проводим анализ возможности снижения влияния дополнительных государственных расходов на ВВП («бюджетный мультипликатор») вследствие того, что некоторые виды деятельности не могут безопасно осуществляться во время пандемии, а также вследствие того, что у компаний к окончанию кризиса будет меньше финансовых возможностей для инвестиций.

Однако в этот период высокой неопределенности государственные инвестиции могут повысить уверенность частных инвесторов в восстановлении экономики и заставить их тоже начать инвестировать, отчасти потому, что они говорят оприверженности органов государственного управления устойчивому росту. Государственные инвестиционные проекты также могут стимулировать частные инвестиции более непосредственным образом. Например, инвестиции в цифровые коммуникации, электрификацию или транспортную инфраструктуру способствуют появлению новых направлений деятельности. Аналогичным образом, полученные нами результаты показывают, что инвестиции в здравоохранение и другие социальные услуги сопряжены со значительными увеличением частных инвестиций в течение одного года.

Таким образом, государственные инвестиции являются мощным элементом пакета стимулирующих мер по ограничению последствий пандемии для экономики. Даже продолжая сохранять жизни и средства к существованию, страны могут создать условия для развития более устойчивой экономики спомощью инвестиций в виды деятельности с большим количеством рабочих мест, высокой производительностью и экологичностью.

*****

Витор Гаспар — гражданин Португалии, директор Департамента побюджетным вопросам МВФ. До работы в МВФ он занимал различные руководящие должности, связанные с вопросами политики, в Банке Португалии, в том числе в последний период — должность специального советника. В 2011–2013 годах он был министром финансов и государственного управления Португалии. В 2007–2010 годах он возглавлял Бюро советников повопросам европейской политики в Европейской комиссии, а в период с1998по 2004 годы был генеральным директором по исследованиям вЕвропейском центральном банке. Г-н Гаспар имеет степень доктора наук и постдокторскую ученую степень по экономике Университета Нова в Лиссабоне. Он также учился в Католическом университете Португалии.

Пауло Мауро — заместитель директора Департамента по бюджетным вопросам МВФ. Ранее он занимал различные руководящие должности вДепартаменте стран Африки, Департаменте по бюджетным вопросам и Исследовательском департаменте МВФ. Он был старшим научным сотрудником вИнституте международной экономики Петерсона и приглашенным профессором в Школе бизнеса им. Кэри при Университете Джонса Хопкинса в 2014–2016 годах. Его статьи опубликованы вомногих журналах, в том числе Quarterly Journal of Economics, Journal of Monetary Economics и Journal of Public Economics, и широко цитируются в академических публикациях и ведущих СМИ. Он является соавтором трех книг: “World on the Move: Consumption Patterns in a More Equal Global Economy”, “Emerging Markets and Financial Globalization” и “Chipping Away at Public Debt”.

Кэтрин Паттилло — заместитель директора и начальник Отдела политики и надзора в налогово-бюджетной сфере в Департаменте по бюджетным вопросам, отвечает за подготовку «Бюджетного вестника». Она занимается макрофискальными вопросами. После прихода в МВФ из Оксфордского университета она работала вИсследовательском департаменте по странам Африки и Карибского бассейна ивДепартаменте по вопросам стратегии, политики и анализа по проблематике, связанной со странами с низкими доходами, а также по возникающим проблемам, таким как гендерные вопросы, неравенство и изменение климата. Она является автором большого числа публикаций в этих областях.

Рафаэль Эспиноза — заместитель начальника отдела в Департаменте побюджетным вопросам МВФ. Ранее он был доцентом экономики вУниверситетском колледже Лондона, где также занимал должность директора Центра по исследованиям стран с формирующимся рынком. ВМВФон работал в Исследовательском департаменте по Соединенному Королевству, Испании, Доминиканской Республике и различным странам Ближнего Востока. Он также работал над вопросами кризиса субстандартного кредитования в США в Европейском центральном банке и опубликовал множество статей по вопросам налогово-бюджетной политики, денежно-кредитной политики и финансовой стабильности.

