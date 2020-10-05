Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Воздушно-инженерная школа#Cansat05.10.2020 16:04

Дан старт финала чемпионата «Воздушно-инженерная школа»

В воскресенье, 4 октября 2020 года, в дистанционно-очном формате состоялось открытие финала Всероссийского чемпионата «Воздушно-инженерная школа», реализуемого при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» совместно с НИИ ядерной физики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, компанией «Иннопрактика» и фондом «Кассиопея».

В рамках открытия состоялись показательные пуски ракет-носителей и первый пуск стратосферного шара с полезной нагрузкой, полет которого участники могли отслеживать в режиме реального времени. Чемпионат продлится до 11 октября 2020 года во Владимирской области, в рамках которого примут участие 360 школьников 6-11 классов общеобразовательных школ, лицеев, колледжей и учреждений дополнительного образования, а также команды студентов младших курсов вузов в 9 лигах (2 лиги очно, 7 лиг дистанционно), а 80 слушателей пройдут повышение квалификации наставников команд.

Проект «Воздушно-инженерная школа» реализует непрерывную траекторию инженерно-космического образования с 2011 года, основной целью которого является привлечение школьной и студенческой молодёжи к наукоёмким и высокотехнологичным областям деятельности, прежде всего, к космическим исследованиям.

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