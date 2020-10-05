Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#РКЦ Прогресс#Амур#Восточный#КБХА05.10.2020 14:03

Заключен контракт с РКЦ «Прогресс» на разработку комплекса с РН «Амур»

Госкорпорация «Роскосмос» и Ракетно-космический центр «Прогресс» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») 5 октября 2020 года заключили государственный контракт на эскизное проектирование по теме «Создание на космодроме Восточный космического ракетного комплекса с ракетой-носителем среднего класса „Амур“ на сжиженном природном газе».

Целью данной работы станет проектирование нового коммерчески ориентированного космического ракетного комплекса с ракетой-носителем, работающей на сжиженном природном газе и жидком кислороде. Новая ракета будет иметь возвращаемую первую ступень и многоразовые жидкостные двигатели. Их разработка уже ведется в Конструкторском бюро химавтоматики (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос», г. Воронеж) с 2016 года.

Максимальная коммерческая ориентированность проекта позволяет говорить о том, что впервые в отечественной космонавтике проектирование ракеты-носителя ведется под заданную стоимость конечной пусковой услуги.

Ракета-носитель среднего класса «Амур» будет обладать рядом технических особенностей, наиболее полно отвечающим мировым тенденциям и требованиям разработчиков. В частности, в конструкции ракеты будет проработана возможность применения передовых технических решений и материалов: глубокое дросселирование второй ступени, увеличенный головной обтекатель, топливные баки из композиционных материалов, использование новых сплавов и др.

По предварительным расчётам, создаваемый комплекс может начать обеспечение проведение лётных испытаний уже в 2026 году. Он призван осуществить поэтапную замену действующего семейства ракет-носителей «Союз-2».

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