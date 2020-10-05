Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#История#Пилотируемая космонавтика05.10.2020 12:56

К 90-летию со дня рождения Павла Поповича

Сегодня, 5 октября 2020 года, исполняется 90 лет со дня рождения дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Павла Романовича Поповича. Генерал-майор авиации, космонавт легендарного «Гагаринского» набора вошел в историю как участник первого в мире группового полета двух пилотируемых кораблей, став четвертым советским гражданином, поднявшимся в космос.

Павел Романович Попович родился 5 октября 1930 года в поселке Узин. Сейчас это город районного значения в Киевской области (Украина). Биография космонавта № 4 похожа на жизненный путь, который прошли многие его соотечественники и коллеги по первому отряду: опаленное войной детство, ремесленное училище, аэроклуб, летное училище. Детство Павла Романовича прошло рядом с военным аэродром, где рев авиационных моторов вызывал у будущего космонавта восторг и восхищение. Как и для многих мальчишек послевоенных лет, для Павла Поповича настоящими героями были летчики. Он и сам хотел летать и упрямо шёл к своей мечте. В 21 год окончил с отличием Магнитогорский аэроклуб, а уже через три года — военное авиационное училище.

Но первоклассному летчику Павлу Поповичу удалось подняться гораздо выше облаков. В 1960 году он вошел в состав первого отряда космонавтов, а 12 августа 1962 года совершил свой первый полет на космическом корабле «Восток-4», став четвертым после Юрия Гагарина, Германа Титова и Андрияна Николаева. Андриян Николаев стартовал 11 августа 1962 года, а Павел Попович — на день позже. Впервые в мире два пилотируемых корабля оказались на орбите Земли. В полёте космонавты визуально могли наблюдать и фотографировать корабли друг друга, обмениваться радиосигналами — максимальное сближение двух «Востоков» составило порядка 6,5 км. Интересно, что впервые по телевизионной сети СССР и Интервидения транслировались изображения космонавтов. Во время полета у Павла Поповича был первый в мире опыт выполнения ручного ориентирования корабля.

Повторно Павел Попович поднялся в космос через 12 лет, 3 июля 1974 года, в качестве командира первого экипажа корабля «Союз-14» вместе с бортинженером Юрием Петровичем Артюхиным. Через двое суток после старта космонавты перешли на первую в мире специальную наблюдательную космическую военную станцию «Алмаз», официально известную как «Салют-3». Продлился совместный полет пятнадцать суток. За это время космонавты провели исследования, позволившие оценить возможности наблюдательного пункта с орбиты Земли, а также реальность осуществления важной военной задачи — разведка наземных объектов из космоса.

Уйдя из отряда космонавтов, Павел Романович продолжил работать в Центре подготовки космонавтов. Имея большой и уникальный опыт исследовательской работы, полученный в космосе, он продолжил заниматься наукой на Земле, передавая свои знания новым поколениям космонавтов. Павел Попович вел активную общественную жизнь, выпустил ряд художественных книг и научных публикаций, имел звание «Заслуженного мастера спорта СССР». Помимо страсти к неизведанному космосу у Павла Романовича была еще одна сильная любовь — к родной песне, которая сопровождала его всю жизнь, вселяла спокойствие и уверенность коллегам по отряду, придавала духовные силы на пути к космической бесконечности.

MIL OSI