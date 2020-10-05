На Всероссийском фестивале студенческого спорта «АССК.ФЕСТ» определён лучший студенческий спортивный клуб страны

Source: Russia Ministry of Sport

С 30 сентября по 3 октября в Казани на территории Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма прошёл Всероссийский фестиваль студенческого спорта «АССК.ФЕСТ».

Лучшим студенческим спортивным клубом страны стала команда «Кронверские барсы» Университета ИТМО (Санкт-Петербург). На втором месте – ССК Южного федерального университета (Ростов-на-Дону), на третьем – ССК «Беркут» Пензенского государственного университета.

Организаторами мероприятия выступили Министерство спорта Российской Федерации, Общероссийская молодёжная общественная организация «Ассоциация студенческих спортивных клубов России», Министерство спорта Республики Татарстан при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодёжи.

Фестиваль собрал 2000 студентов из 185 вузов и 14 ссузов, представляющих 63 субъекта Российской Федерации.

«АССК.ФЕСТ» стал одним из крупнейших событий в сфере массового студенческого спорта в нашей стране. Участники боролись за главный приз Чемпионата АССК России, представили лучшие практики в рамках конкурса «Лучший ССК», пополнили свой багаж знаний и выявили лучших менеджеров в студенческом спорте в рамках образовательной программе «АССК.pro», разработали стратегию развития студенческого спортивного клуба и пообщались с лидерами в студенческом спорте в рамках деловой программы.

Фестиваль проходил под лозунгом «Место твоих достижений», сформировав новый тренд для молодёжи: каждый, у кого есть цель в студенческом спорте, сможет достигнуть новых высот. В этом году программа объединила несколько больших направлений: образование, спорт, деловую часть и «Битву болельщиков».

Для участников состоялась презентация программ и проектов платформы «Россия – страна возможностей». Мастер-классы провели олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков и гроссмейстер Сергей Карякин. Также были проведены мастер-класс по регби и зарядка с футбольным клубом «Рубин». Более 200 человек приняли участие в благотворительном забеге #МЫВМЕСТЕ.

«В этом году я убедилась, что в нашей стране огромное количество молодых людей, вовлечённых в массовый спорт. И это огромный потенциал», – отметила двукратная олимпийская чемпионка, председатель АССК России Елена Исинбаева.

В рамках очного этапа образовательной программы «АССК.pro» состоялись мастер-классы от ведущих специалистов в области фото, видео, SMM и PR.

На встрече представителей профессиональных спортивных клубов, федераций, студенческих лиг и организаций с участниками деловой программы состоялся диалог «Кадровый резерв спортивного менеджмента страны». Цифровизацию, перспективы и тренды в массовом студенческом спорте обсудили на Мозговом штурме «Как привлечь СМИ в студенческий спорт». Студенческий спорт и физическую культуру как инклюзивную и адаптационную среду рассмотрели на открытом диалоге «Спорт на равных».

На сессии «Мотивация. Спорт. Карьера» футболист и советник президента Российского футбольного союза Алексей Смертин рассказал о том, что для него мотивация: «Мы любим то, чем занимаемся. Если ты не любишь своё дело – зачем этим заниматься? Спорт вырабатывает определенные качества, формирует настроение и нужный тонус, которые помогают добиваться своих целей в других сферах жизни».

«Самая главная мотивация – желание победить, стать лучшим и заявить о себе. Но самый главный мотиватор в жизни – ты сам. Начни с себя и за тобой пойдут люди!», – добавила Елена Исинбаева.

В течение всех фестивальных дней проходили соревнования по футболу 6х6, баскетболу 3х3, волейболу, шахматам, настольному теннису, бадминтону, лёгкой атлетике, баскетболу на колясках, По итогам были определены победители в общих и индивидуальных зачётах.

Пресс-служба Минспорта России

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