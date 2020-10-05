О. Алексеев: Если появляются обелиски памяти, значит, мы помним каждого солдата

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил Марксовский район Саратовской области.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе работы в регионе посетил Марксовский район. Сенатор вместе с главой района Дмитрием Романовым побывал на объектах социальной сферы, познакомился с сельскохозяйственным предприятием, осмотрел осеннюю ярмарку.

Парламентарий рассказал, что в селе Березовка открыли два объекта: Дом культуры, капитально отремонтированный в рамках проекта «Культура малой Родины», и сквер, заложенный в честь 75-летия Победы и благоустроенный по программе «Комплексное развитие сельских территорий». «В здании ДК поменяли кровлю, обновили фасад, отремонтировали помещения. В семи кружках занимаются свыше 150 человек», – отметил Олег Алексеев, который подарил Дому культуры цифровой кинопроектор.

Если появляются обелиски памяти, значит, мы помним каждого солдата, подарившего нам свободу, мир. Значит, наши дети и внуки сохранят и будут передавать правду о Великой Отечественной войне

В селе Осиновское благодаря усилиям местных бизнесменов и жителей появился обелиск «Воинам всех войн». «В Год Памяти и Славы граждане и предприниматели на собственные средства установили около школы скорбный камень, это дорогого стоит. Если появляются обелиски памяти, значит, мы помним каждого солдата, подарившего нам свободу, мир. Значит, наши дети и внуки сохранят и будут передавать правду о Великой Отечественной войне, о бессмертном подвиге наших солдат», – сказал парламентарий.

Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил Марксовский район

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил Марксовский район

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил Марксовский район

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил Марксовский район

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил Марксовский район

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил Марксовский район

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил Марксовский район

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Детский оздоровительный лагерь «Огонек» в 2020 году отмечает 55 лет. Минувшим летом здесь отремонтировали крыши на всех корпусах. Заасфальтировали подъездную дорогу к лагерю. В качестве подарка сенатор вручил комплект спортивного инвентаря.

«Практически во всех районах Саратовской области организуют сельскохозяйственные ярмарки, чтобы аграрии могли реализовать свою продукцию, а население смогло бы запастись качественными овощами и фруктами по доступным ценам. Бесплатные места предоставляются только сельхозпроизводителям, перекупщиков на ярмарку не пускают», – подвел итоги Олег Алексеев.

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