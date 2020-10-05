О. Мельниченко: Результатом нашей работы должны стать конкретные механизмы выполнения всех пунктов постановлений СФ

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы обсудили ход реализации постановлений СФ о господдержке социально-экономического развития Кузбасса и Ненецкого автономного округа по итогам Дней субъектов Федерации.

В рамках расширенного заседания Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению были рассмотрены вопросы реализации постановлений Совета Федерации о государственной поддержке социально-экономического развития Кемеровской области – Кузбасса и Ненецкого автономного округа.

Провел заседание председатель Комитета СФ Олег Мельниченко. МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области

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Как отметил сенатор, полученные из регионов и министерств материалы свидетельствуют о том, что отдельные рекомендации постановлений или уже выполнены, или активно выполняются.

«Цель нашего мероприятия – рассмотреть те рекомендации, где регион столкнулся со значительными трудностями, и рекомендации, реализация которых находится под угрозой. Мы должны совместными усилиями найти пути их решения», — подчеркнул глава Комитета СФ.

При этом Олег Мельниченко напомнил, что итоги реализации указанных постановлений будут подводиться в декабре текущего года на отдельном совещании. «Результатом сегодняшнего заседания должны стать конкретные механизмы решения поставленных вопросов в постановлениях Совета Федерации», — считает парламентарий.

Олег Мельниченко подчеркнул, что все пункты постановлений СФ должны быть выполнены, так как они затрагивают наиболее важные, в том числе социально значимые вопросы жизни субъектов Российской Федерации.

В ходе обсуждения сенаторы обратили внимание, что в Постановлении СФ Правительству РФ рекомендовано рассмотреть возможность включения в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденный распоряжением Правительства РФ, вопрос о реконструкции взлетно-посадочной полосы «Аэропортового комплекса г. Кемерово» с заменой светосигнального оборудования, рулежных дорожек, перрона с элементами аэродромной инфраструктуры и объектами, обеспечивающими транспортную безопасность.

При этом было отмечено, что в следующем году Кузбасс празднует 300-летие основания региона и планирует проводить в этой связи праздничные мероприятия. Однако, по информации Министерства транспорта РФ, в настоящее время в федеральный бюджет будущего года не включен вопрос о выделении региону средств на софинансирование этого мероприятия.

Олег Мельниченко

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Аркадий Чернецкий и Александр Акимов

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Алексей Синицын и Дмитрий Кузьмин

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Павел Тараканов

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Галина Солодун и Виктор Назаров

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Виктор Назаров и Владимир Городецкий

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Олег Мельниченко заявил, что Комитет СФ будет добиваться решения данного вопроса.

На повестке дня в Кузбассе, по‑прежнему, стоят такие вопросы, как реконструкция левобережной дамбы на реке Томи в районе Чебал-Су, строительство хирургического корпуса областного клинического онкологического диспансера и сетей водоснабжения спортивно-туристического комплекса «Шерегеш»

Было озвучено, что на повестке дня в Кузбассе, по‑прежнему, стоят такие вопросы, как реконструкция левобережной дамбы на реке Томи в районе Чебал-Су, строительство хирургического корпуса областного клинического онкологического диспансера и сетей водоснабжения спортивно-туристического комплекса «Шерегеш».

Среди невыполненных пунктов Постановления СФ по Ненецкому автономному округу наиболее серьезными были названы такие как, строительство пристройки к главному корпусу ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница», здания инфекционного отделения, здания пришкольного интерната на 80 мест в поселке Каратайка и другие.

По итогам обсуждения были предложены конкретные даты и шаги со стороны федеральных ведомств и регионов для выполнения поставленных задач. Олег Мельниченко указал, что все пункты постановлений СФ по итогам Дней субъектов Российской Федерации в верхней палате парламента должны быть выполнены.

В ходе заседания сенаторы также рассмотрели ряд федеральных законов, по которым Комитет является соисполнителем, в том числе «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации», «О внесении изменений в главу 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О связи», а также закон «О внесении изменений в статьи 6 и 61 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Кроме этого сенаторы обсудили несколько законопроектов по вопросам ведения Комитета.

Также законодатели утвердили Программу проведения Дней Амурской области в Совете Федерации, которые планируется провести с 19 по 21 октября 2020 г.

В мероприятии приняли участие представители федеральных министерств и ведомств, субъектов Российской Федерации.

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