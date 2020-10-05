Рабочая встреча с Владимиром Васильевым и Сергеем Меликовым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Владимир Абдуалиевич, Сергей Алимович, добрый день!

Владимир Абдуалиевич, сколько Вы уже проработали в Дагестане?

В.Васильев: Четвертый год пошел недавно.

В.Путин: Наверное, как один день пролетели.

В.Васильев: Это точно, Владимир Владимирович! Работа интересная, живая.

В.Путин: Работа интересная, люди интересные, республика.

В.Васильев: Люди замечательные.

В.Путин: Там всё уникальное.

Вы многое сделали для развития республики, особенно в это сложное время. Многие вещи не боялись брать на себя и очень достойно выполняли свой долг.

Как Вы оцениваете сейчас ситуацию в республике, Владимир Абдуалиевич?

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В.Васильев: Владимир Владимирович, во-первых, спасибо за то, что Вы сейчас уже дали мне в какой-то степени оценку. Я оцениваю ситуацию в республике как, с одной стороны, стабильную, а с другой стороны – имеющую тенденцию к улучшению.

Когда Вы мне дали поручение, и спасибо большое, уже в 2017 году, после моего назначения Вы были в Дагестане, встречались с нашими ветеранами. Помните, они Вам рассказывали, что Дагестан был донором в Советском Союзе. И тогда Вы мне поставили задачу, помню даже Ваш жест, вот эту «прослойку» между бюджетом и людьми очистить от мздоимцев. Мы с этого и начали.

Спасибо большое правоохранительным органам, мы тогда стали чемпионами в стране по количеству привлеченных к ответственности должностных лиц. И это помогло. Тяжелая, конечно, работа была для правоохранительных органов, для тех, кого это коснулось. Но это было необходимо.

И вот эта работа сразу дала результат. Во-первых, сократилось откровенное воровство, завышение объемов работ, улучшилось качество. У нас появилось доверие перед федеральными структурами. Огромное спасибо за Ваши поручения, у нас побывали практически все министерства и ведомства, они помогли нам выстроить системную работу.

Владимир Владимирович, в результате бюджет, который еще недавно у нас исчислялся 100 миллиардами, сейчас больше 170 миллиардов. Это общая работа, и там в основном деньги нашей Федерации, люди это хорошо понимают. Но особенно ценно то, что и мы научились зарабатывать деньги – не только экономить и беречь, но и зарабатывать.

По целому ряду направлений мы видим, как это происходит. Достаточно сказать, что, допустим, сейчас непростая ситуация с перевалкой нефти, и вообще на рынке. Наш порт увеличил перевалку нефти за эти годы в четыре раза, а вообще продукции – в три раза. И Вам огромное спасибо, Вы всегда помогали, держали руку на пульсе, и когда были трудности, Вы очень четко давали возможность сделать шаг в сторону решения задач в интересах республики и страны. За это огромное спасибо, без этого было бы просто невозможно.

По ряду других направлений у нас тоже произошли существенные изменения. Мы улучшили производство сельскохозяйственной продукции. Мы в 2019 году выделили впервые 2 миллиарда из нашего бюджета, мы стали собирать налоги и стали их тратить в первую очередь на то, что было необходимо. Два миллиарда мы потратили на водоснабжение для людей, и 500 миллионов – на мелиорацию. Сейчас это дает, мы видим по итогам этого года – не хочу забегать вперед, но у нас будет рост, несмотря на все сложности, которые COVID принес в том числе и в сельское хозяйство в связи с отсутствием мигрантов, рабочих рук, особенно на сезонных работах.

Хотел бы сказать еще о том – Вы с этого начали, – что у нас замечательные люди. И та задача, которая была поставлена, не была бы решена без поддержки населения. Люди тоже уже устали, и одним из важных вопросов, который поднимался с первых день вхождения в работу, общения с людьми, была борьба с коррупцией, наведение порядка.

Мы начали это делать, и по налогам, в частности – собирать, разбираться в том числе с теми, кто незаконно получил инвалидности, кто незаконно потреблял энергию – стали выявлять нарушения тысячами.

И вот тогда мы поняли, что нужно использовать силу закона, совершенно справедливо, но при этом понимать, что действия власти должны быть поддержаны большинством населения. Мне кажется, нам это удалось.

Мы после зачистки в высших эшелонах власти провели конкурс. Огромное спасибо Администрации Президента, всем, кто нам помогал. Более 11 тысяч соискателей, впервые был такой конкурс, и мы бы его сами не провели без поддержки федерального центра. И всего 54 человека пришли, но, что удивительно, 90 процентов из них были дагестанцами, многие – выпускники нашего государственного университета, что очень важно.

Опираясь вот на таких людей, мы сумели по ряду направлений ситуацию изменить. Я не буду Вас утомлять, но хотел бы вот сейчас – непростая ситуация в здравоохранении – сказать о том, что у нас за это время, с 2017 года по 2020-й, в 4,9 раза выросло финансирование в области здравоохранения. Мы начинали где-то с трех миллиардов, а на 2020 год – уже 17,6. Наш фонд страхования вырос с 25 миллиардов до 34 миллиардов. Мы начинали с долгом миллиард 700 миллионов, мы его сократили в 12 раз. Спасибо большое за ту работу, которую провели контрольные органы, без них мы бы тоже не справились, и за поддержку федерального ФОМС.

В результате сейчас, когда пришел этот COVID, мы оказались более подготовленными. Мы, допустим, по льготной категории в 6,4 раза больше закупили лекарств в 2019 году, чем в 2017-м. Заметно, люди это почувствовали. Мы потратили больше средств на приобретение оборудования. Мы закупали машины скорой помощи, причем более 200 машин. У нас сегодня нет старых машин старше десяти лет. И федеральный центр помог, но и мы – мы этим гордимся – почти двести машин закупили за свои деньги. Мы так и писали: «Спасибо за налоги», когда покупали и машины скорой помощи, и школьные автобусы.

Я Вам тогда рассказывал при первой нашей встрече, Вы детально всегда погружаетесь в тему, что очень непростая ситуация, и хочу сейчас доложить. Я Вам рассказывал про АЗС, тяжелая была ситуация. Мы считали, сколько у нас АЗС. Фактически все делалось «в наличную». И вот сегодня АЗС у нас имеют передовой эффект работы. У нас более 20 процентов автозаправочных станций сегодня в четыре раза увеличили налоговые платежи в бюджет. Причем люди это делают добровольно, они объединились в ассоциацию, зарегистрировали все трудовые договора, они выросли в три раза больше: число работающих увеличилось в три раза. И при этом налоги выросли в четыре раза, Владимир Владимирович.

У них учимся. Эти люди обогнали нас. Мы – силовики, фискалы, контролеры – столько не могли сделать, сколько сделала ассоциация жителей Дагестана. И что очень приятно, лидер этой ассоциации был у меня советником на общественных началах, Магомед, он сейчас избрался в городскую думу, избрался хорошо, с авторитетом, народ его поддержал.

Сейчас мы работу такую же проводим по обуви. У нас около 15 тысяч обувщиков – золотые руки, мастера-обувщики, тяжелый труд, в подполье работали. Вот сейчас правильное решение: с нового года чипируется обувь, и сейчас бизнес и власть – мы работаем вместе. Мы сейчас заложили – мне сейчас председатель правительства уточнил – уже шестую фабрику, которые легализуют работу этих 15 тысяч работников. Мы увеличим то производство, которое сегодня есть, мы даже не представляли этих масштабов, и это видят люди, это видят собственники, это видят сами те, кто работает. И этот выход из тени, конечно, имеет огромный потенциал.

Можно еще говорить о том, что мы, собрав средства в бюджете, сейчас столкнувшись с проблемами, мы, я уже говорил, закупали машины «скорой помощи», мы направили 900 врачей за три года при поддержке федерального центра, и мы выделяли средства. На COVID мы смогли выделить 2,8 миллиарда, они нам очень были нужны, огромное спасибо Вам за помощь. Это чувствуют врачи, это чувствуем мы все. Когда у нас был пик, скачек, по 700 человек в день клали одноразово, и тогда Ваше личное включение в этот процесс и строительство госпиталей, и лекарства, и бригады врачей, которые к нам приехали, в том числе и Проценко, два заместителя министра у нас работали, причем заходили в эту опасную «красную зону», показывали пример, учили нас, как работать более эффективно, нашим врачам показывали технологии. И нам удалось решить ситуацию. Три центра. Спасибо Вам огромное, люди видят это все и высоко оценивают. Благодарю Вас за это.

Но мы при этом смогли выделить значительные деньги ‒ 2,8 миллиарда ‒ для нас это большие деньги. Они пошли на средства индивидуальной защиты, на выплаты тем категориям, которые не попали в Ваши Указы, работникам здравоохранения, на закупку лекарств. Вот «Актемра», такое было лекарство, потребное тогда, мы выделили 40 миллионов, сразу закупили и закрыли тему.

То есть люди увидели, что сбор налогов ‒ это не только наказание и необходимость, это еще и возможность, это потенциал, это будущее, по сути, Республики.

Сегодня буквально, в День учителя, мы встречались с учителями, очень приятно, что у нас все больше и больше детей побеждают на разного рода викторинах, сдают более высокий процент ЕГЭ в целом и по Республике, и по стране.

Мы гордимся, что 3 октября в Ростове-на-Дону был финальный этап образовательной программы «Системный подход в управлении регионом». Это южный округ и северокавказский. По итогам, жюри присудило звание проекту дагестанской команды. Она была большая там, там были представители исполнительной власти и наши общественники, молодежь ‒ так вот за создание условий для «обеления» экономики, формирование «белых» производственных кластеров путем развития льготных зон, разработки и внедрения финансовых и организационных мер поддержки мы получили звание «Лучший проект». Мы этим гордимся, тем более туда как раз попадают вот эти обувщики. Об этом и говорили. Но уже говорила молодежь, не мы. Они защищали этот проект. И ученые, преподаватели, эксперты оценили его. Вот я сегодня с ними разговаривал, они готовы побеждать, Владимир Владимирович, они готовы идти дальше.

Поэтому я думаю, что атмосфера в целом лучше, ну а показатель еще какой: мы в прошлом году отмечали 2019-й год, проводя его с силовиками, а я ведь до сих пор себя не могу разделить с ними. Созванивались до конца года и всё думали, будет какое-то или не будет происшествие. В 19-м году тяжких происшествий, связанных с террором, не было зарегистрировано. Огромное спасибо силовикам, огромное спасибо людям, жителям, что у нас сегодня такая атмосфера. Надеюсь, что и дальше будет этот процесс идти.

Спасибо большое.

В.Путин: Владимир Абдуалиевич, хочу Вас поблагодарить еще раз за работу, которую Вы проделали в Дагестане. Перед Вами стояли очень сложные задачи, практически по каждому направлению Вы продвинулись значительно вперед. Я это чувствую, вижу. Надеюсь, что и людям это заметно. У меня будет наверняка еще возможность поблагодарить Вас лично, сделаем это как можно быстрее.

Сергей Алимович, Вы знаете Кавказ не понаслышке, Дагестан знаете хорошо, Вы много уделяли этому внимания на старом месте работы в качестве заместителя Командующего войсками Национальной гвардии. Как Вы оцениваете ситуацию на данный момент и что Вы видите для себя, если будете возглавлять Республику, в качестве основных направлений?

С.Меликов: Владимир Владимирович, я бы выделил три основных направления. Первое – это то, о чем уже говорил Владимир Абдуалиевич, я считаю, что эту работу надо продолжать, это обеспечение безопасности граждан в условиях пандемии. Потому что это не только, собственно говоря, жизнь и здоровье людей, это и те процессы, которые в значительной степени влияют и оказывают негативное влияние на все сферы деятельности. Поэтому та работа, которую оперативный штаб Республики Дагестан провел, должна быть продолжена и, возможно, с более высоким эффектом.

Второе направление ‒ это, конечно, укрепление экономического состояния Республики, экономического потенциала Дагестана. Он, действительно, высок, но, на мой взгляд, не вполне востребован сегодня, в том числе и по вопросам различного рода инвестиционных проектов в Республике. И опять же та работа, которую Владимир Абдуалиевич проводил, связана с большей на сегодняшний день инвестиционной привлекательностью Дагестана, нежели это было несколько лет назад.

Поэтому на мой взгляд, вот эти процессы, которые сегодня идут в самой Республике, их тоже необходимо продолжать, улучшать и, конечно, безусловно, направлять на повышение благосостояния людей, о чем Вы, Владимир Владимирович, недавно говорили, выступая перед нами, перед сенаторами. Безусловно, эта работа будет продолжена.

Ну и третье. На мой взгляд, для Кавказа очень важно иметь обратную связь руководителей со всеми слоями населения, со всеми слоями общества. Именно из этой обратной связи мы будем получать те продукты, которые потом необходимо будет реализовывать и возвращать людям.

В этом отношении я бы как раз выделил политический аспект деятельности в республике, который даст возможности и даст понимание тех процессов – политических, внутриполитических, которые происходят в республике, и решение этих проблем, этих задач в интересах и на благо Дагестана и всей нашей Российской Федерации.

В.Путин: Сергей Алимович, Вы всё правильно сказали. Без всякого сомнения сегодня продолжает быть актуальной тема борьбы с COVID, с инфекцией, очевидная совершенно вещь, это лежит на поверхности, будем и дальше помогать республике. Вам нужно только быстрее определиться со специалистами на месте, что дополнительно нужно сделать, в том числе с уровня федерального центра.

Есть еще вопросы, которые Вы затронули. Это, конечно же, развитие экономики, безусловно, и на этой базе решение социальных вопросов в сфере здравоохранения, образования и так далее. Вопросов социального характера очень много везде, в Дагестане – в том числе.

Есть еще составляющие, которые я считаю достаточно важными, если не первостепенными. Во-первых, Дагестан – многонациональная республика. И в Дагестане как в капле воды отражается всё, что характерно для России: многоконфессиональность и многонациональность. Этим Дагестан всегда славился. И что очень важно, на протяжении последних многих лет, последних десятилетий межнациональные, межрелигиозные отношения несмотря ни на какие сложности, связанные даже с 90-ми и началом 2000-х годов, – эта составляющая всегда была в Дагестане прочной. На это нужно обязательно обратить внимание, и этим нужно заниматься. Само по себе это не возникает. Нужно поддерживать всё самое лучшее, что есть в этом смысле в Дагестане.

Многообразная, очень интересная, уникальная культура народов Дагестана – это то, что требует систематической поддержки, без всякого сомнения. И в этом сила Дагестана как многонациональной республики.

Конечно, там сильны и спортивные традиции, единоборства. Поэтому здесь очень много еще нужно сделать. Практически не развита инфраструктура, особенно в малых населенных пунктах, на селе, в горах. Там вообще ничего нет. А выдающиеся спортсмены есть тем не менее. На это нужно обратить внимание.

И, наконец, нужно продолжить работу по декриминализации республики. Владимир Абдуалиевич сделал немало по этому направлению, он сам об этом сказал. Но нужно настойчиво работать по этому направлению и дальше.

Дагестанцы – народ открытый, честный, очень чувствительный ко всякого рода несправедливости, административному хамству или некорректному поведению со стороны представителей власти. Нужно завоевать их уважение и доверие. Надеюсь, Вам это удастся сделать. Вы человек опытный.

Всего хорошего.

С.Меликов: Спасибо, Владимир Владимирович.

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