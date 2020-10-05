Рабочая группа по законодательному обеспечению развития Национальной системы защиты прав потребителей обсудила основные направления деятельности

Source: Russia – Council of the Federation

Совещание Рабочей группы при Комитете СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности провел В. Тимченко.

В Совете Федерации состоялось совещание Рабочей группы по законодательному обеспечению развития Национальной системы защиты прав потребителей при Комитете СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности. Мероприятие провел руководитель Рабочей группы, председатель Комитета СФ, глава Центрального совета Объединения потребителей России Вячеслав Тимченко. ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области

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Открывая совещание, сенатор сообщил, что среди тем для обсуждения — основные направления законотворческой деятельности, рабочие предложения по законодательным инициативам, по подготовке возможных нормативных актов, обмен опытом и согласование планов на ближайшую перспективу.

Председатель Объединения потребителей России Наталия Старостина в своем выступлении рассказала о текущей деятельности организации. Она коснулась вопроса осуществления общественного контроля представителями Объединения потребителей.

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Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Вячеслав Тимченко

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Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Вячеслав Тимченко и Алексей Майоров

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Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Член Общественной палаты Республики Адыгея, председатель регионального отделения Объединения потребителей России Геннадий Пропорциональный выразил мнение о необходимости дальнейшего совершенствования законодательства в области экологической безопасности человека и окружающей среды.

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