Сегодня в «Эфире»: защита жилищных прав, ЖКХ, пределы самообороны

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В рубрике «Криминальный тренд» ответим на вопросы о прокурорском надзоре за исполнением законодательства о долевом строительстве.

Порядок обращения в органы прокуратуры через портал государственных услуг Российской Федерации объясним в рубрике «Логика закона».

О реабилитации 48 жителей Чембарского уезда Пензенской губернии, расстрелянных 25 сентября 1918 года, а также о проверке обстоятельств этой трагедии узнаете из рубрики «В процессе».

Программа «Эфир» на понедельник 5 октября 2020 года:

• «Криминальный тренд». Что нам стоит дом построить: прокурорский надзор за исполнением законодательства о долевом строительстве.

• «Субъект права». От виртуальной реальности до ЖКХ: результаты проверок прокуратур Калининградской и Еврейской автономной областей, Республики Крым, города Севастополя.

• «В процессе». Исправление ошибок прошлого. О работе органов прокуратуры Пензенской области по реабилитации жертв политических репрессий.

• «Чистая среда». Прокуроры против рыбной мафии.

• «Вы в эфире». О социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны в Подмосковье.

• «Логика закона». Взаимодействие прокуроров с гражданами через портал госуслуг.

• «Дело жизни». На страже закона.

• «В процессе». Самооборона. Не переступить черту.

• «Ни дать ни взять». Покажи доходы и спи спокойно.

• «Мир и порядок». Дело Кузнецова. Долгая дорога из Парижа.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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