Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий проведет «круглый стол» по вопросам законодательного обеспечения интересов России в глобальном и локальном интернет-пространстве.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области 6 октября 2020 года проведет «круглый стол» на тему «Вопросы законодательного обеспечения интересов России в глобальном и локальном интернет-пространстве».

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«В профильный Комитет СФ поступил ряд обращений, связанных с блокировками материалов на YouTube и Facebook. Их анализ показал, что проблема имеет системный характер – указанные интернет-платформы регулярно удаляют контент и ограничивают вещание российских сетевых телеканалов и информационных агентств», — рассказала Ирина Рукавишникова.

Необходим такой правовой подход, при котором санкции и ограничения создавали бы стимулы для компаний-нарушителей к выполнению требований законодательства, а не ущемляли бы интересы пользователей

«Круглый стол» станет первым шагом к выработке законодательных решений по эффективному взаимодействию с зарубежными платформами с целью исполнения ими российского законодательства, подчеркнула сенатор. «При этом необходим такой правовой подход, при котором санкции и ограничения создавали бы стимулы для компаний-нарушителей к выполнению требований законодательства, а не ущемляли бы интересы пользователей».

Ирина Рукавишникова отметила, что нужно создать простой и понятный механизм отстаивания прав. «Кроме, того необходимо всемерно способствовать развитию наших собственных, отечественных сервисов».

К участию в «круглом столе» приглашены представители органов государственной власти и российских медиахолдингов, СМИ, интернет-компаний, рассказала сенатор. «Мы проведем детальное обсуждение проблемы. Рассмотрим конкретные инициативы, которые затем лягут в основу решений органов как законодательной, так и исполнительной власти РФ», — сказала Ирина Рукавишникова.

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