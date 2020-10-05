Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Орбитальные группировки#РКС#НЦ ОМЗ#Терра Тех#ДЗЗ05.10.2020 11:00

Спутники проводят мониторинг экологической обстановки на Камчатке

Российские спутники дистанционного зондирования Земли проводят мониторинг экологической обстановки прибрежных районов Камчатского полуострова. Несмотря на облачность, была проведена космическая съемка, результаты которой переданы в следственные органы и властям Камчатского края для проведения дальнейшей экспертизы.

В прошедшие выходные совместно с партнерами была проведена большая работа по отслеживанию динамики произошедшего события.

Российским регионам необходимо иметь систему постоянного космического мониторинга.

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