Source: Russia Federal Space
#Роскосмос#Главное#Орбитальные группировки#РКС#НЦ ОМЗ#Терра Тех#ДЗЗ05.10.2020 11:00
Спутники проводят мониторинг экологической обстановки на Камчатке
Российские спутники дистанционного зондирования Земли проводят мониторинг экологической обстановки прибрежных районов Камчатского полуострова. Несмотря на облачность, была проведена космическая съемка, результаты которой переданы в следственные органы и властям Камчатского края для проведения дальнейшей экспертизы.
В прошедшие выходные совместно с партнерами была проведена большая работа по отслеживанию динамики произошедшего события.
Российским регионам необходимо иметь систему постоянного космического мониторинга.