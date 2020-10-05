Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетила Мурманский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области посетила Мурманский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

В рамках Дня пожилого человека Центр поддержки гражданских инициатив организовал для подопечных дома-интерната три тематических площадки. На одной из них главный врач Мурманской городской поликлиники № 1 Сергей Агеев провел лекцию по профилактике сезонных заболеваний.

Также для людей «серебряного возраста» состоялись занятия группы танцевальной терапии и спортивные соревнования с участием инструкторов по лечебной физкультуре. В ходе мероприятия волонтеры передали дому-интернату партию медицинских масок и антисептиков.

Нельзя оставлять их один на один с проблемами. Задача государства и всего общества — оказывать всестороннюю поддержку старшему поколению

Татьяна Кусайко отметила, что такие акции очень значимы для общества. Они еще раз акцентируют внимание на необходимости поддержки пожилых граждан. «Нельзя оставлять их один на один с проблемами. Задача государства и всего общества — оказывать всестороннюю поддержку старшему поколению, чтобы сделать его жизнь как можно комфортнее и качественнее», – сказала сенатор.

Татьяна Кусайко посетила Мурманский дом-интернат для престарелых и инвалидов

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Татьяна Кусайко посетила Мурманский дом-интернат для престарелых и инвалидов

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Татьяна Кусайко посетила Мурманский дом-интернат для престарелых и инвалидов

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Татьяна Кусайко посетила Мурманский дом-интернат для престарелых и инвалидов

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Татьяна Кусайко посетила Мурманский дом-интернат для престарелых и инвалидов

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Татьяна Кусайко посетила Мурманский дом-интернат для престарелых и инвалидов

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Татьяна Кусайко посетила Мурманский дом-интернат для престарелых и инвалидов

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Парламентарий добавила, что с возрастом увеличивается потребность в медицинской, социальной и психологической помощи. «Увеличение числа лиц старших возрастных групп объективно ведет к повышению численности граждан, испытывающих трудности с решением многих проблем. Поэтому был принят национальный проект «Демография», в рамках которого работает проект «Старшее поколение», предполагающий создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами», — подчеркнула законодатель.

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