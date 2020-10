Председатель СФ отметила, что многие предложения верхней палаты были учтены при подготовке проекта главного финансового документа. Она напомнила, что глава государства поручил Совету Федерации взять на контроль ряд чувствительных социальных вопросов и проследить, чтобы на них были предусмотрены необходимые бюджетные ресурсы. «Акцент должен быть сделан на мерах по поддержке детей. Это наш бесспорный приоритет, который не подвергается сомнению и на который точно нельзя жалеть денег».При работе над бюджетом надо предусмотреть возможность увеличения выплат на детей семьям с низкими доходами уже со следующего года, сказала глава СФ. «Особое внимание при принятии бюджета необходимо уделить вопросу предоставления жилья сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей».Совет Федерации продолжит контролировать ситуацию с обеспечением горячим питанием детей в школах, сказала глава верхней палаты. «Мы инициировали корректировку методики распределения средств на эти цели, благодаря чему сейчас все регионы попали в программу и уже с текущего года могут получать на финансирование в соответствии с представленными расчетами. Теперь важно проследить, чтобы все школы, в том числе и малокомплектные, смогли получить положенную помощь».Также, отметила глава СФ, должны быть предусмотрены средства на создание новых школьных мест и на федеральные выплаты классным руководителям. Важно обеспечить необходимое финансирование на увеличение бюджетных мест в вузах, в том числе региональных, и предусмотреть дополнительные средства на поддержку сельских территорий. Это непременное условие для обеспечения сбалансированного развития страны, сказала Валентина Матвиенко.Она подчеркнула, что нужно безусловно обеспечить выполнение прогноза Минэкономразвития по темпам роста ВВП России выше трёх процентов в следующие три года. Она напомнила, что Президент РФ определил национальные цели развития на ближайшие десять лет. К 2023 году расходы на них вырастут почти на 40 процентов по отношению к текущему году, напомнила глава верхней палаты. «Ресурсы, выделяемые из федерального бюджета в рамках всех нацпроектов, должны поступать в регионы равномерно, а не в конце года. Иначе это создаёт проблемы с реализацией на местах и снижает эффективность использования средств». Необходимо чёткое понимание того, как будет в целом выстраиваться финансовое, бюджетное взаимодействие субъектов Федерации и центра в предстоящие годы, сказала Валентина Матвиенко. По ее словам, в нынешних условиях важно обеспечить мобилизацию дополнительных доходных источников. «Нам нужно менять философию бюджета. Не только и не столько заботиться о сокращении расходов. А больше внимания и усилий прилагать для наращивания доходных источников». Среди уже подготовленных Правительством мер спикер СФ отметила повышение отдачи от сырьевых отраслей экономики и снижение при этом нагрузки на малый и средний бизнес, высокотехнологичный сектор. «Также Президентом предложено повысить размер налога на доходы физических лиц, превышающие пять миллионов рублей в год. Полученные в результате средства пойдут на самое благое дело – лечение детей с тяжёлыми, орфанными заболеваниями. Считаю эту меру очень своевременной и отвечающей принципу справедливости. При этом должен быть обеспечен самый жёсткий контроль за целевым использованием данных средств». Кроме того, важно навести порядок в области управления государственным имуществом и организациями с госучастием, считает Председатель СФ. «Более пятисот компаний за последние три года вообще не перечисляли дивиденды в бюджет. Надо заняться повышением их финансовой дисциплины, разобраться в эффективности использования средств этими компаниями». Глава Совета Федерации также предложила подумать над тем, чтобы повысить налоги для тех компаний, которые выводят деньги зарубеж, в оффшоры, и снизить их для тех предприятий, которые инвестируют в развитие, в создание новых производств, новых рабочих мест. «Тогда налоговая система, действительно, будет стимулирующей, мотивирующей». На примере компании «Норильский никель» абсурдной назвала Председатель СФ ситуацию, когда размер дивидендов акционерам некоторых компаний превышает размер бюджета региона их пребывания, при этом средства на модернизацию и экологическую безопасность вкладываются очень скромные. «Необходимо подумать, каким образом можно регулировать эту ситуацию». Глава СФ остановилась на законе об освобождении от налогообложения движимого имущества организаций. Она обратилась к Правительству с предложением представить сенаторам полную информацию, касающуюся правоприменения этого закона, в частности по выпадающим доходам регионов, их компенсации из бюджета и высвободившимся средствам, вложенным компаниями в развитие. Эффективность принимаемых по инициативе Правительства РФ законов должна быть точечной, понятной и высокой, сказала Валентина Матвиенко. «Необходимо, чтобы возможности бюджета работали на поддержку занятости, ключевых отраслей, малого и среднего бизнеса». Глава СФ предложила актуализировать стратегию поддержки МСП, а также включить показатели развития малого бизнеса в виде отдельного раздела в прогноз социально-экономического развития РФ. «Сегодня особую значимость приобретает задача обеспечения сбалансированности и устойчивости всей бюджетной системы. Пристальное внимание нужно уделить состоянию бюджетов субъектов Федерации», — подчеркнула глава палаты регионов. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что первое публичное обсуждение проекта бюджета по традиции проходит на площадке Совета Федерации. «Это позволяет обсудить бюджетную политику на предстоящую трехлетку не только с точки зрения развития отраслей, влияния бюджета на секторы экономики, но с позиций его влияния непосредственно на региональные проблемы, задачи, на всю консолидированную бюджетную систему страны». Министр указал, что экономическая и финансовая политика в 2020–2021 г. в первую очередь ориентирована на борьбу с распространением коронавируса, преодоление последствий болезни и создание условий для стимулирования и восстановления экономики. «Несмотря на все потрясения, благодаря бюджетным мерам, которые мы приняли, нам удалось сохранить стабильность выполнения всех первоочередных обязательств бюджета, макроэкономических показателей, таких как инфляция, устойчивость сберегательного поведения населения, сохранение пассивной базы банковского сектора. Все это достигнуто благодаря проведению контр-циклической политики – как бюджетной, так и денежно-кредитной, что позволило поддержать граждан, бизнес, экономику в период всех ограничений», — подчеркнул Министр. Антон Силуанов отметил, что стоимость пакетов антикризисных мер составляет около 4,5 проц. ВВП. А с учетом региональных и «забалансовых» мер поддержки, совокупный размер фискального импульса составит в текущем и следующем году порядка 9 проц. ВВП. По его словам, антикризисные программы призваны обеспечить поддержку наиболее уязвимых категорий граждан, пострадавших отраслей и МСП, укрепить систему здравоохранения. На финансовое обеспечение Общенационального плана по восстановлению экономики в 2021 году предусмотрено более 1 проц. ВВП бюджетных расходов. В этих целях размер дефицита в переходный период 2021 года составит до 2,4 проц. ВВП, дополнительные расходы планируется профинансировать за счет государственных заимствований. Антон Силуанов подчеркнул, что задача содействия достижению национальных целей развития страны, поставленных Президентом, является ключевой. На ее решение направлены меры как налоговой политики, так и изменения структуры и повышения результативности расходов. Как отметил Министр, меры налоговой политики нацелены на осуществление маневра путем снижения налоговой нагрузки на малые и средние предприятия, IT отрасль с одновременным увеличением налогообложения сырьевого сектора. По МСП приняты решения о снижении вдвое страховых взносов. «Это примерно полтриллиона в год дополнительных ресурсов, которые останутся в секторе малого и среднего предпринимательства, что — безусловно — повысит их конкурентоспособность по сравнению с другими секторами экономики. И это очень важно для того, чтобы МСП, предприниматели, которые работают на небольших предприятиях, работали вбелую». При этом, для IT отрасли предусмотрены снижение страховых взносов с 14 проц. до 7,6 проц. и налога на прибыль до 3 проц., а также отмена льготы по НДС при продаже иностранного ПО. «Более благоприятных налоговых условий для развития, наверное, сложно найти в других странах», — отметил Министр. По его словам, одновременно предлагается целый комплекс решений справедливого изъятия природной ренты. Антон Силуанов отметил, что в структуре расходов предполагается значительный рост финансирования нацпроектов и мер по реализации Послания Федеральному Собранию как в 2021, так и на протяжении всего трехлетнего периода. Так, в рамках национальных целей сохранения населения, здоровья и благополучия людей предусмотрена реализация сразу нескольких нацпроектов и мер Послания Президента. Особый акцент сделан на мерах по снижению бедности. Ресурсы сконцентрированы на поддержке наиболее уязвимых слоев населения. Предусмотрено повышение пенсионного обеспечения на 6,3 проц., что более чем в полтора раза превышает прогноз инфляции на 2021 год. Предусмотрено повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 5,5 проц. На ежемесячные выплаты для малоимущих семей с детьми до 7 лет в бюджетах бюджетной системы в 2021–2023 гг. предусмотрено около 400 миллиардов рублей в год, что эквивалентно примерно половине дефицита дохода всех малоимущих граждан в 2019 году. Таким образом, оказание поддержки на принципах нуждаемости в рамках этих программ должно внести значимый вклад в снижение уровня бедности. Кроме того, сообщил Антон Силуанов, предусмотрено увеличение прожиточного минимума, который будет расти соразмерно доходам работающих граждан. В безусловном приоритете остается и содействие повышению рождаемости. С 1 января следующего года сумма материнского капитала увеличится почти на 23 тысячи рублей и достигнет 639 тысяч. Сумма выплат при рождении первого ребёнка вырастет до 484 тысяч рублей – более чем на 17 тысяч рублей. Продолжится программа создания новых мест в дошкольных учреждениях для детей до трёх лет, на нее предусмотрено в 2021 году 33,8 миллиарда рублей. В рамках реализации национальной цели запланировано укрепление системы здравоохранения и повышение качества соответствующих услуг. В целом по бюджетной системе объем расходов заложен в 2021 году в размере 3,8 проц. ВВП. Министр особо остановился на лечении и реабилитации детей с тяжёлыми, а также редкими орфанными заболеваниями. На эти цели будут направлены доходы от введения прогрессии подоходного налога. Порядка 60 миллиардов целевым образом будут направляться на лечение детей, закупку дорогостоящих медицинских препаратов и изделий, на проведение высокотехнологичных операций. Говоря о межбюджетных отношениях, Антон Силуанов подчеркнул, что в связи с последствиями пандемии в текущем году принят ряд мер по обеспечению бюджетной устойчивости субъектов РФ. Регионам будет оказана дополнительная финансовая поддержка в размере 300 миллиардов рублей, из них уже предоставлено 200 миллиардов рублей. Третий транш — 100 миллиардов рублей — планируется предоставить в октябре, по итогам девяти месяцев исполнения бюджетов субъектов РФ. «На трехсторонней комиссии этот вопрос обсудим и примем совместное решение», — сказал Министр. Также приняты решения по продлению сроков погашения реструктуризированных бюджетных кредитов. Бюджетный эффект от реализации этой меры в 2020–2024 годах составит почти 500 миллиардов рублей. Высвобождаемые в 2020 году средства бюджетов субъектов направляются на поддержку региональных экономик, устранение последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов бюджетов субъектов. Такие предложения были сформулированы Советом Федерации, подчеркнул Министр. «Также расширяются направления использования высвобождающихся средств. Эти ресурсы пойдут на бюджетные инвестиции в новые объекты инфраструктуры и обеспечение достижения национальных целей и национальных проектов». В следующем году планируется продлить отдельные нормы, которые действовали в текущем году. Среди них: возможность превышения предельного объема долга и дефицита на величину средств по предотвращению ухудшения развития экономики; упрощенный порядок внесения изменений в бюджет без внесения соответствующих поправок в закон о бюджете; увеличение лимитов казначейских кредитов до 360 миллиардов рублей и со сроком от 180 до 240 дней. «По итогам ваших поручений и по итогам Президиума Госсовета мы предполагаем ко второму чтению дополнительно учесть 100 миллиардов рублей на поддержку субъектов РФ для компенсации снижения налоговых доходов, в первую очередь в тех регионах, в которых это снижение происходит в результате налоговых изменений», — сказал Антон Силуанов. По его словам, как стимулирующая развитие регионов мера с 2021 года, будут предусмотрены дотации в целях частичной компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов от применения инвестиционного налогового вычета в объеме 27 миллиардов рублей, а также гранты бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ в объеме 35 миллиардов рублей, в 2022–2023 годах – 50 миллиардов рублей ежегодно. При этом, подчеркнул Министр, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов предусмотрены в 2021–2022 годах без снижения к уровню 2020 года. Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин отметил, что доклад Министра финансов свидетельствует о комплексном представлении о всех проблемах, которые сложились в экономике страны, в субъектах Федерации. Алексей Кудрин рассказал о задачах Счетной палаты по анализу представленного Правительством проекта бюджета. По его мнению, прежде всего, необходимо формировать бюджет в разрезе государственных программ, тем самым ориентировать бюджетные средства на результат, четко прописать по показателям, которые должны быть достигнуты. Заместитель Председателя Банка России Алексей Заботкин представил оценки Центрального банка по экономическому росту, инфляции, курсу рубля. Он остановился на прогнозах экономического развития и связанных с ними сценариях развития денежно-кредитной политики в условиях пандемии и периода выхода из нее. В парламентских слушаниях приняли участие заместитель Председателя СФ Николай Журавлев, ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области сенаторы РФ, депутаты Государственной Думы, губернатор Курской области Роман Старовойт, избранный губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, ЦыбульскийАлександр ВитальевичВременно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов, МартыновИгорь АлександровичПредседатель Думы Астраханской области губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, АзаровДмитрий ИгоревичГубернатор Самарской области руководители и представители федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти, представители научного и финансово-банковского сообщества, эксперты.

Source: Russia – Council of the Federation