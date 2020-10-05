Source: Russia – Council of the Federation

Накануне профессионального праздника педагогов, который в России отмечается 5 октября, на вопросы «АиФ» ответила ПредседательСовета Федерации Валентина Матвиенко.

Виталий Цепляев, «АиФ»: Валентина Ивановна, в День учителя каждый человек, наверное, вспоминает свою школу, своих первых… или не первых, но любимых учителей. Кого вспоминаете вы?

Валентина Матвиенко: Воспоминания о детстве, юности, как правило, сопровождаются ностальгией. Не свободна от неё и я, хотя трудностей у моего поколения школьников хватало. И дома, и в школе еще давали о себе знать последствия войны. До сих пор в памяти нехватка тетрадей, учебников, купить одежду, обувь для многих было проблемой.

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Немало было «трудных» ребят, которых с малолетства воспитывала улица, двор. Они, по сути, были предоставлены сами себе и в свои семь-восемь лет уже считали себя совсем взрослыми, полностью свободными в своем поведении. И вдруг сразу резкий переход: школа с ее уроками, жестким расписанием, обязательной для всех дисциплиной…

Вспомнила про «трудных» детей — и тут же образ нашей молодой учительницы в младших классах… Насколько же ей тогда непросто пришлось. Надо было не сломать этих ребят, не лишить их самостоятельности, но в то же время, говоря современным языком, социализировать их. Сложнейшая задача! А она справилась!

Всегда вспоминаю с добрыми чувствами и школу, и педагогов. Кажется, не было среди них никого, кто не любил бы свою профессию и нас, детей, подростков, не отдавал себя целиком работе. Ведь школьники всегда безошибочно чувствуют, видят это. Большинство учителей не жалели на нас ни времени, ни сил. Нередко оставались в школе с нами и после уроков. Не только для того, чтобы подтягивать отстающих, но и просто для общения с нами. Говорили обо всем, обсуждали прочитанные книги, новые фильмы, моральные, как мы теперь говорим, ценности, даже о политике речь заходила.

— О политике? Неужели?

— Да, да, о политике. Понятно, что в том, советском ее понимании. В нас, школьниках, учителя видели тех, кто со временем возьмет на себя ответственность за страну. Они не снисходили до разговора с нами, а беседовали на равных.

И то, что учитель больше, чем только преподаватель математики, физики, истории, литературы и так далее — это мы сознавали. Я вышла из школы с убеждением, что школьный учитель — не только «предметник». Это еще и воспитатель, первый наставник в нашей жизни, тот, кто наряду с родителями стоит у истоков формирования нас как личности. С годами это моё убеждение лишь окрепло.

— На выбор профессии кто‑то из ваших учителей оказал влияние?

— Да, конечно. Учитель, любящий свой предмет, излагающий его увлеченно, с горящими глазами, конечно же, находит тех, для кого его предмет становится самым интересным.

У нас в школе даже специального кабинета химии не было. А вот влюблённая в эту науку учительница была и меня этим увлекла. Благодаря её энтузиазму, педагогическому таланту наша самая обычная школа не раз побеждала в олимпиадах разного уровня. Я влюбилась в химию и уже с 8 класса твёрдо знала, кем стану, в какой вуз буду поступать. И поступила в Ленинградский химико-фармацевтический институт — один из лучших в стране.

Жизнь, правда, повела меня по другому пути, далекому от химии. Но полученные навыки системного мышления, качественного и количественного анализа мне очень и очень пригодились.

Еще думаю, было бы несправедливо не вспомнить добрым словом школьного учителя физкультуры. Благодаря ему спорт навсегда вошел в мою жизнь. Физкультурник был настоящий, как из советских фильмов — закалял и тренировал не только тело, но и характер.

— Скажите, если бы в вашем детстве был такой формат, как удаленка, дистанционное образование… Вы бы ему обрадовались?

— Не ходить в школу, не общаться друг с другом на протяжении недель, месяцев… Нет, такая перспектива ни меня, ни, уверена, никого из учеников моего поколения точно не обрадовала бы. Ведь школа для нас была не только местом учебы, но и местом общения с товарищами, друзьями. К концу каникул мы начинали скучать. По школе. По классикам, нарисованным мелом, с той самой баночкой из‑под обувного крема. По стенгазетам. За десять лет школа становилась вторым домом. Говорю это без пафоса, совершенно искренне. Так было.

Именно полноценное личное общение делает школу школой, соединяя обучение и воспитание, получение знаний и формирование культурных и нравственных ценностей

С тех пор многое изменилось. Однако тяга к школе, как мы недавно убедились, у детей сохранилась. После многонедельного периода дистанционного обучения учащиеся с радостью вернулись в классы. И это естественно: такая потребность заложена в самой природе человека. Именно полноценное личное общение делает школу школой, соединяя обучение и воспитание, получение знаний и формирование культурных и нравственных ценностей.

— Что бы вы хотели сказать российским учителям в день их профессионального праздника?

— Конечно, прежде всего поздравить учителей! Хочу выразить всем школьным работникам признательность и благодарность за нелёгкий, но такой нужный труд. Нельзя быть хорошим учителем, не вкладывая в ученика хотя бы малую частицу своей души. И огромное большинство учителей делают это изо дня в день на протяжении десятилетий. Ещё раз спасибо им за это!

Не могу не напомнить про важность совершенствования самой системы школьного образования. Экономика знаний — это уже не мечта, а реальность, её становление идёт полным ходом. Наша задача — не оказаться на обочине формирующейся новой цивилизации, занять в ней место, достойное России, её истории. И школьный учитель, на мой взгляд, главный человек при реализации этой задачи.

Интервью газете: Еженедельник «Аргументы и Факты» от 05/10/2020 г.

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