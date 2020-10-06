Встреча с Виктором Медведчуком

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемый Виктор Владимирович, рад Вас видеть.

Знаю, давно знаю, что Вы занимаете, несмотря ни на какие сложности – их достаточно, к сожалению, – все-таки Вы занимаете ясную позицию по восстановлению украинско-российских отношений, причем на всех уровнях: на общественном, на государственном, в сфере экономики.

Мы очень рады тому, что на Украине есть такие политические силы, которые открыто, честно занимают такую позицию. Всячески со своей стороны готовы содействовать восстановлению российско-украинских отношений. Надеемся, что у Вас будет прибавляться сторонников в этом отношении. Мы со своей стороны, повторю еще раз, будем делать всё, что от нас зависит, для того чтобы отношения восстанавливались.

Но особо хотел бы обратить внимание, что мы тоже в России заметили, – это то, как отмечался в этом году День 75-летия Победы над нацизмом на Украине. Знаю, что в значительной степени это было сделано благодаря Вашим усилиям, усилиям Ваших единомышленников, вашей партии. Уверен, что очень многие люди на Украине Вам за это благодарны.

И имея в виду, что это наша общая победа, мы также хотели бы, я хотел бы выразить Вам благодарность от имени российского народа.

В.Медведчук: Огромное спасибо, Владимир Владимирович.

Вы правильно сказали по поводу празднования 75-летия нашей общей победы, победы советского народа, победы Советского Союза. И ветераны, украинские ветераны воспринимают это именно так. Мы действительно сделали всё возможное, несмотря на кризисную политическую ситуацию, несмотря на то, что «партия войны» еще сильна на Украине, несмотря на то, что радикалы всячески пытались сорвать празднование 9 Мая.

Но мы уделили должное внимание ветеранам, мы в долгу перед ними. Более того у нас на Украине 13 243 ветерана Великой Отечественной войны. Это участники и те, кто приравнен, кто работал в тылу. То есть это люди преклонного возраста, которые сегодня нуждаются в помощи. Мы сделали всё, для того чтобы донести до них эту частицу праздника в тех условиях, в которых мы сегодня живем на Украине, но отдать должное именно им.

Кстати, 9 мая мы провозгласили создание общественного движения «Фронт борьбы за сохранение исторической памяти». Этот вопрос назрел на Украине, назрел, потому что национал-радикалы, власть бывшая, власть сегодняшняя пытаются стереть из памяти людей этот величайший подвиг прошлого столетия.

Мы и далее будем делать всё, для того чтобы уважать наших ветеранов. Мы эти празднования провели не только в Киеве – по всей Украине почтили память павших, отдали должное живым. Это линия поведения нашей партии, это идеология «Оппозиционной платформы – За жизнь». Мы такую же позицию занимаем, как вторая партия в парламенте, как вторая партия – пока вторая партия у нас в стране.

Я, Владимир Владимирович, если позволите, хотел бы обратиться с двумя вопросами, по возможности обсудить их с Вами, насколько это может иметь место по отношению к моей стране и в первую очередь к гражданам Украины.

В первую очередь я хотел бы поздравить, Владимир Владимирович, с огромной победой. Я Вас поздравляю с тем, что Россия стала первой страной, которая создала вакцину «Спутник V» в центре Гамалеи. Знаю, что на подходе регистрация другой вакцины. И здесь Российская Федерация еще раз продемонстрировала свои возможности и научные достижения.

И в этом контексте понятно, что от этой страшной чумы, страшной беды сегодня страдают все страны, в том числе и моя страна, Украина. И украинские граждане требуют защиты, и вакцинация – это самая надежное и, по всей видимости, стабильное средство защиты.

Я хотел перед Вами поставить вопрос о возможности рассмотреть то, чтобы эта вакцина попала в том числе и на Украину для того, чтобы украинские граждане в будущем были защищены от этого страшного заболевания. Тем более что Россия – это первая страна, которая создала и которая уже запустила массовое применение этой вакцины на территории Российской Федерации.

Даже несмотря на те кризисные отношения, которые существуют между нашими странами, я хотел бы, чтобы Вы, уважаемый Владимир Владимирович, рассмотрели такую возможность в будущем.

В.Путин: Сразу могу сказать, что такая возможность существует. Во все регионы Российской Федерации эта вакцина уже поступила, во все субъекты Российской Федерации. К сожалению, это еще не такое массовое производство, которое нам нужно, нам нужны миллионы доз вакцины.

Как Вы знаете, мы сейчас активно работаем с нашими коллегами и друзьями в Белоруссии по этому направлению. С Александром Григорьевичем недавно обсуждали этот вопрос. Там проходит работа тоже в штатном режиме.

Действительно, очень многие научные центры в мире работают над этим, и мы всем желаем успеха. Одни из крупнейших наших учреждений в Петербурге, в Новосибирске тоже работают над этим, и в Москве продолжается работа не только в центре имени Гамалеи. Надеюсь, что в середине этого месяца, в середине октября, буквально дней через десять, может быть, будет зарегистрирована еще одна российская вакцина, которая практически уже произведена, работа над ней фактически закончена. Имею в виду новосибирский центр «Вектор».

Что касается той вакцины, о которой Вы сказали, – да, конечно. Еще раз повторю: почему нет? Если мы с Белоруссией начали эту работу, то можем так же работать и с Украиной.

Надо со специалистами с Украины заняться реализацией этого плана. Нужно, чтобы официальные власти Украины соответствующим образом сформулировали свои запросы, свои потребности. Мы к этой работе готовы, несмотря ни на какие политические сложности. Всё-таки это вопрос чисто гуманитарного характера, вопрос здравоохранения, вопрос заботы о людях, которые нам небезразличны, безусловно, как в России, так и на Украине.

Поэтому мы к этой работе готовы. Но, повторю еще раз: нужно на официальном уровне договориться соответствующим органам власти.

В.Медведчук: Хочу сказать, Владимир Владимирович, о том, что я эту вакцину проверил на себе. Отдыхая в Крыму в августе, вакцинировался я, жена Оксана, наш сын Богдан. Очень хорошо ее перенес и считаю, что это самое эффективное средство на сегодняшний день в борьбе с коронавирусом.

В.Путин: Температура была у Вас?

В.Медведчук: Нет, не было температуры, никаких осложнений. Ни у меня, ни у членов семьи ничего не было. Очень легко перенесли. То есть фактически для физического состояния просто незаметно.

В.Путин: Мы уже здесь, в России, эту тему обсуждаем постоянно. И люди знают, что может и температура подняться, и ломота может быть.

В.Медведчук: Наверное, это естественный процесс. Прививка все-таки.

В.Путин: При определенной вакцинации это естественно, при определенных видах вакцин это не происходит. Но во всяком случае это бывает иногда, это надо знать. В моем окружении уже очень много и близких мне людей, близких родственников моих вакцинировались, и сотрудники, кто вокруг меня работает. Речь идет о десятках людей. Где-то человек 50. Где-то 7–8 человек – у них температура поднималась, незначительно, но поднималась. Но затем появляются титры, надежная защита. Поэтому еще раз повторяю, мы с Украиной точно готовы к этой работе.

В.Медведчук: Есть, кстати, по анализам крови уже антитела, в достаточном количестве.

В.Путин: У Вас?

В.Медведчук: Да. И у меня, и у супруги. У супруги еще больше, чем у меня, и у сына. То есть абсолютно всё нормально. Поэтому, естественно, я еще раз хочу подчеркнуть, поздравить Россию с этим высоким достижением, потому что первая страна среди всех стран мира смогла этого достичь.

В.Путин: У нас почти всё руководство Министерства обороны сделали прививки.

В.Медведчук: Молодцы.

В.Путин: И других специальных служб.

В.Медведчук: И еще один вопрос, если позволите, Владимир Владимирович. Хотел бы обратиться со следующим.

Понятно, что отношения между Украиной и Россией носят сложный характер в последние годы. И в первую очередь экономические, торговые отношения. Это связано в том числе и с санкционным режимом, который был введен властями Украины, господином Порошенко еще в его бытность как присоединение к санкциям Евросоюза по отношению к Российской Федерации. И это нанесло очень серьезный урон промышленности нашей страны, экономике в целом нашей страны. И большое количество предприятий, десятки тысяч были закрыты на Украине в результате этих санкций. Потому что экспорт был сориентирован, в первую очередь, на Российскую Федерацию.

Для Украины Россия была главным торговым партнером все эти годы. Буквально до 2020 года. Самый большой экспорт с Украины среди всех стран мира был в Россию. И самый большой импорт на Украину из других стран мира был из России. И только в этом году здесь изменилась эта хронология и порядок. Россия является вторым партнером, потому что на первое место вышел Китай.

И вот есть такая Лига промышленников и работодателей, в которую входит 240 предприятий. Это предприятия тяжелого машиностроения, это предприятия радиотехнического и сельскохозяйственного машиностроения. Вот они обратились в нашу партию, обратились ко мне с просьбой оказать по возможности содействие в вопросах частичной отмены санкций, отдельных кодов продукции, потому что ряд предприятий был сориентирован на экспорт в Российскую Федерацию.

И, естественно, потеря рабочих мест, а на этих предприятиях, даже тех, которые обратились за такой помощью сегодня, в том числе и предприятия бумажно-целлюлозной промышленности и предприятия винодельческой промышленности, работает более 150 тысяч человек. Фактически сегодня эти люди или без работы, или ведут тот образ жизни, который не позволяет содержать семьи и обеспечивать себя.

Я хорошо понимаю политику Российской Федерации, она, на мой взгляд, является объективной по отношению к тому, что если кто-то ввел санкции, то он должен их отменять. Но я все-таки хотел бы, если есть такая возможность, чтобы рассмотрели эти конкретные предложения, которые я письменно подготовил и с которыми хочу обратиться к Вам, чтобы может быть Правительство смогло рассмотреть и найти возможность все-таки пойти по пути создания хоть каких-то условий в вопросах частичной отмены санкций. Если это возможно, конечно.

В.Путин: Виктор Владимирович, первый вопрос, который Вы затронули, борьба с коронавирусом, – это чисто гуманитарная сфера.

Второй вопрос имеет большую специфику, которую Вы сейчас затронули. Эта специфика заключается в том, что не мы вводили санкции. Всё, что мы делаем, мы делаем в ответ – в отношении тех государств, которые сделали определенные шаги в отношении Росси, против России.

Я прекрасно понимаю, что Вы имеете в виду. И у меня сердце болит от того, что люди на Украине, которые работали на предприятиях, которые были ориентированы [на реализацию продукции] в России, оказались в сложном положении. Это самое главное, это хочется, конечно, исправить. Мы к этому готовы, к тому, чтобы эта ситуация была перевернута и все с головы встало бы на ноги. Но мы не можем делать каких-то исключений из перечня тех стран, которые ввели против нас санкции. Вот в этом самая главная проблема.

Тем не менее готовиться к этому все равно нужно. Когда-то, надеюсь, это произойдёт. И в этом смысле, конечно, нужно, наверное, и в Правительстве поработать.

И, знаете, Вы сейчас сказали про общественную организацию.

В.Медведчук: Да. Лига промышленников и работодателей.

В.Путин: Можно проработать это у нас с Торгово-промышленной палатой, с некоторыми другими объединениями предпринимателей и в Правительстве, конечно, Российской Федерации. Я попрошу коллег, чтобы они с Вами встретились и, что называется, хотя бы начали эту работу.

В.Медведчук: Огромное спасибо. Я действительно хотел бы встретиться с Председателем Правительства, поговорить тоже на эту тему, насколько это возможно. Рассмотреть, изучить или, как Вы правильно сказали, все равно надо идти по пути восстановления торгово-экономических отношений, в том числе и в этой части.

В.Путин: Я попрошу Михаила Владимировича.

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