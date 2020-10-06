Выступление Олега Матыцина на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 6 октября, глава государства Владимир Путин провёл в режиме видеоконференцсвязи заседание Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта. Главными темами Совета стали реализация стратегических и программных документов в области физической культуры и спорта и проект Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года.

Предлагаем вашему вниманию выступление Министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Уважаемые члены Совета!

Современное состояние физической культуры и спорта определяется итогами реализации государственной политики, обозначенной в Указах Президента Российской Федерации, и Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2020 года.

Кратко о наших результатах. Основные задачи реализованы, однако не все цели достигнуты, что требует дальнейшей серьёзной совместной деятельности.

Главный показатель нашей работы – доля систематически занимающихся граждан – выполнен.

За десятилетие в 2,5 раза вырос уровень обеспеченности населения объектами спорта. Возрождён Всероссийский комплекс «Готов к труду и обороне», в котором сегодня участвуют около 13 млн человек.

Проведена реформа системы спортивной подготовки. Система работает на основе соответствующей Концепции на период до 2025 года, утверждённой Правительством Российской Федерации на основании решения Совета по спорту от 23 мая 2017 года и по Вашему, Владимир Владимирович, поручению. Система работает продуктивно, в чём я убедился, посетив за последний месяц 11 регионов и общаясь с руководителями субъектов, спортивной общественностью и всероссийскими спортивными федерациями.

При этом нам понятны и проблемы, связанные с недостаточной интеграцией систем спорта и образования. Потенциал мы вместе с Министерством просвещения и Минобрнауки видим во взаимном дополнении возможностей спортивных школ, работающих по стандартам спортивной подготовки, и детско-юношеских спортивных школ системы образования. Гармонизация законодательства в этой области, в соответствии с Вашим поручением, требует внимательной и детальной проработки с широким участием регионов. Минспорт готов выступить в качестве единого межведомственного центра по совершенствованию работы в области детско-юношеского спорта. Прошу поддержать это предложение.

В этом году наша страна, как и весь мир, впервые столкнулась с масштабными ограничениями в занятиях физической культурой и спортом, которые были обусловлены пандемией коронавируса. Министерством спорта совместно с Роспотребнадзором, Федеральным медико-биологическим агентством, спортивными федерациями были приняты адекватные оперативные меры по организации работы в условиях пандемии, экономической поддержке сферы физической культуры и спорта, а также поэтапному выходу из карантина, включая работу федеральных спортивных баз, объектов массового спорта, разработку регламента проведения соревнований. В настоящее время сформирован эффективный алгоритм действий. Хочу поблагодарить всех коллег за проделанную работу. Считаю, мы готовы к новым вызовам.

Одним из уроков пандемии и одной из задач Стратегии видится создание материально-технической базы в виде федеральных центров для полноценной автономной подготовки сборных команд на территории Российской Федерации. В период карантина некоторые виды спорта из-за полного отсутствия условий в стране остались без возможности специализированной подготовки.

Проект Стратегии-2030 учитывает современные вызовы и риски, в частности, связанные с пандемией, что обусловило этапность реализации Стратегии и возможную корректировку целевых показателей.

Отмечу основные моменты. Потенциал развития спортивной подготовки мы видим в интеграционном межведомственном взаимодействии с Минпросвещения и Минобрнауки. На это направлены программы развития школьного и студенческого спорта, разработанные во исполнение Вашего, Владимир Владимирович, поручения. К следующему Совету мы доложим о результатах их реализации.

В целях создания центров раннего физического развития детей (начиная с двухлетнего возраста) создана федеральная экспериментальная инновационная площадка «Стань чемпионом», реализующая проект в области раннего физического развития детей, их ориентации на различные виды спорта и отбора спортивно одарённых детей.

В подготовке кадров будем развивать практикоориентированную подготовку высокопрофессиональных специалистов с использованием потенциала международного сотрудничества. Необходимо обеспечить прорывное научно-технологическое развитие и ускоренное внедрение инноваций в подготовку спортивного резерва и спорт высших достижений с учётом современных тенденций, с привлечением ресурса Российской академии наук и современных компаний, например, таких как «Иннопрактика». Важнейшее направление – создание межотраслевой кластерной системы спортивной медицины с развитием экспериментальной и инновационной деятельности с учётом передового международного опыта. Такая работа совместно с Федеральным медико-биологическим агентством начата.

Цифровая трансформация – абсолютный приоритет. Нами сформирована ведомственная программа, и совместно с Минцифрой мы приступили к созданию единой цифровой платформы. Этот инструмент, наряду с оптимизацией госуправления, поможет эффективно развивать инфраструктуру с учётом запроса населения и даст возможность людям, где бы они не находились, понимать, какие спортивные объекты есть и каким видом спортивной деятельности они могут заняться в зависимости от своих приоритетов.

Мы продолжим стимулирование инвестиционной привлекательности нашей сферы с привлечением современных институтов развития. В части бюджетных инвестиций предпочтение будет отдаваться созданию малобюджетных объектов спорта и плоскостных спортсооружений, в том числе на сельских территориях и малых городах. При этом основной точкой роста инфраструктуры мы видим сферу образования с формированием спортивной составляющей в университетах, а также межшкольных объектов с соответствующей кадровой поддержкой, что может стать, в том числе, базисом подпрограммы «Спорт на селе». Её реализация планируется в пределах лимитов Госпрограммы.

Безусловно, основные партнёры в развитии спорта – это спортивные федерации, олимпийское и паралимпийское движение. Сегодня выстроен структурированный механизм их взаимодействия с государством, что позволяет полностью обеспечить процесс подготовки сборных команд и развития видов спорта.

Период пандемии ещё раз подтвердил, что только существующая система государственного управления сферой физической культуры и спорта позволяет преодолевать вызовы и обеспечивать эффективное взаимодействие всех звеньев системы, включая общественные организации, регионы и ведомства.

Одним из важнейших приоритетов считаем международную деятельность при содействии Министерства иностранных дел, включая укрепление взаимодействия со странами СНГ, БРИКС, а также работу в формате ЮНЕСКО, повышение влияния в деятельности Международного олимпийского комитета, Ассоциации национальных олимпийских комитетов и международных федераций.

Укреплению позиций отечественного спорта на международной арене способствует реализация программы противодействия применению допинга, включая образовательный и административный аспекты, начиная с первых шагов юных спортсменов, что сегодня уже закреплено в нашем законодательстве.

Дальнейшее совершенствование законодательно-нормативной базы является также одним из приоритетов Стратегии. Оно будет направлено на оптимизацию и гармонизацию межведомственной работы, создание условий взаимодействия бизнеса и государства, корпораций и некоммерческого сектора в реализации спортивных проектов, развития кадровой политики, профессионального спорта, потенциал развития которого не реализован.

Но во главе угла должен стоять человек. Поэтому особое внимание планируется уделить условиям труда и вопросам социальной защиты спортсменов, тренеров, специалистов и, конечно, ветеранов спорта.

Все эти положения составляют основу проекта Стратегии-2030. Они определяют приоритетные направления развития физической культуры и спорта с учётом национальных целей, определённых в Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года.

Основными целевыми индикаторами и показателями Стратегии определены:

• доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, не имеющего противопоказания к занятиям спортом – 70 %;

• уровень удовлетворённости граждан – 70 %.

Мы ставим перед собой амбициозные задачи – обеспечить лидирующие позиции отечественного спорта на международной арене, создать современную модель развития детско-юношеского и студенческого спорта.

Проект Стратегии согласован со всеми заинтересованными Министерствами и субъектами Российской Федерации, прошёл общественное обсуждение и учитывает практически все предложения. Конечно, те предложения, которые сделаны членами Совета, также будут учтены и реализованы в итоговом варианте Стратегии.

Задача Минспорта России как центра ответственности за реализацию Стратегии – обеспечить консолидацию и координацию деятельности всех ведомств, регионов, общественности, бизнес-структур, интегрируя вопросы развития физической культуры и спорта в смежные отрасли экономики и социальной сферы. Прошу поддержать проект Стратегии.

Завершая свое выступление, хотел бы выразить признательность Вам, Владимир Владимирович, за доверие и поддержку, а также поблагодарить всех коллег, принявших самое активное участие в разработке проекта Стратегии. Спасибо за внимание.

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI