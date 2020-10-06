В. Бондарев: Сенаторы реализуют инициативу по укреплению военно-патриотической работы в субъектах РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Перспективы развития Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» обсудили сенаторы и представители министерств и ведомств.

Председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области провел заседание по вопросу о перспективах развития Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». В мероприятии приняли участие представители Министерства обороны РФ, Главного штаба общественного движения «ЮНАРМИЯ», представители регионов. Речь шла также о развитии движения в субъектах РФ, о его поддержке местной властью и финансовом обеспечении.

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Как отметил Виктор Бондарев, органами государственной власти совместно с общественными объединениями продолжается работа по совершенствованию системы патриотического воспитания молодежи. При этом особое внимание уделяется ведущему военно-патриотическому молодежному общественному движению «ЮНАРМИЯ», насчитывающему в своих рядах более 700 тысяч участников, объединенных общей идеей патриотизма и желанием служить Отечеству. «Без малейшего преувеличения можно сказать, что сегодня движение реализует важную государственную задачу в области военно-патриотического воспитания молодежи».

Особое внимание уделяется ведущему военно-патриотическому молодежному общественному движению «ЮНАРМИЯ», насчитывающему в своих рядах более 700 тысяч участников, объединенных общей идеей патриотизма и желанием служить Отечеству.

Сенатор напомнил, что в декабре 2018 года Министр обороны России обратился в Совет Федерации с предложением о совместной деятельности верхней палаты парламента и Минобороны России по созданию сенаторами юнармейских отрядов и организации военно-патриотической работы в школах, в которых они в свое время проходили обучение.

«В соответствии с поручением Председателя Совета Федерации, члены нашего Комитета разработали «дорожную карту» и совместно с сенаторами других комитетов приступили к реализации этой инициативы», — сказал Виктор Бондарев.

Он обратил внимание, что в настоящее время подавляющее большинство сенаторов принимает активное участие в развитии движения «ЮНАРМИЯ», используя при этом различные формы и методы работы. «При активном участии сенаторов заметно выросло число участников и количество юнармейских отрядов. Сенаторы совместно с руководством своих субъектов, представителями заинтересованных ведомств и общественностью принимают активное участие в мероприятиях «ЮНАРМИИ», проводимые мероприятия приобрели различные формы и названия, заметно повысилась их эффективность».

Вместе с тем, глава Комитета СФ по обороне и безопасности указал на то, что для совершенствования юнармейского движения необходимо: во‑первых, рассмотреть возможность выработки форм финансовой поддержки юнармейского движения и стимулирования спонсорства; во‑вторых, добиться решения вопроса обеспечения юнармейцев форменной одеждой (или ее элементами).

Заседание Комитета СФ по обороне и безопасности

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Виктор Бондарев

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Заседание Комитета СФ по обороне и безопасности

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Заседание Комитета СФ по обороне и безопасности

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Заседание Комитета СФ по обороне и безопасности

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В ходе заседания с докладами о развитии системы военно-патриотического воспитания молодежи выступили заместитель Министра обороны РФ – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации, генерал-полковник Андрей Картаполов, начальник Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ», депутат Государственной Думы, Герой России Роман Романенко.

По итогам обсуждения подготовлен проект решения заседания Комитета. В документе отмечается, что наиболее активно занимаются развитием юнармейского движения в 73 регионах РФ, где успешно формируются юнармейские центры, которые являются не только преемниками домов пионеров, но и существенно расширяют их функции. Вместе с тем, в проекте решения рекомендовано, в частности, органам государственной власти субъектов РФ продолжить работу по развитию инфраструктуры учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», «Домов ЮНАРМИИ», парков «Патриот», а также принять меры для увеличения количества местных отделений движения при охранении и увеличении качества их работы.

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