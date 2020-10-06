В Ивановской области прокуратура добилась обеспечения школьников с ограниченными возможностями здоровья бесплатным горячим питанием

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Тейковской межрайонной прокуратурой Ивановской области проведена проверка соблюдения законодательства об образовании.

Установлено, что 26 несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в четырех школах городского округа Тейково, вопреки требованиям законодательства не были обеспечены бесплатным горячим питанием.

В связи с этим прокуратура внесла руководителям образовательных учреждений представления.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования дети получают бесплатное двухразовое горячее питание.

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