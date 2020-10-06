В Иркутской области прокуратура восстановила жилищные права несовершеннолетних сирот

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Ленинского района г. Иркутска Иркутской области провела проверку соблюдения жилищных прав несовершеннолетних после смерти их родителей.

Установлено, что в апреле 2004 года отец 3 детей заключил с организацией договор купли-продажи двухкомнатной квартиры, однако мер по оформлению в установленном законом права собственности на объект недвижимости не принял. В 2019 году дети остались сиротами в связи со смертью обоих родителей. Согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости правообладателем жилого помещения значится организация, продавшая квартиру. Таким образом, наследники были лишены возможности оформить в установленном порядке право на имущество, оставшееся после смерти родителей.

Выступая в защиту прав несовершеннолетних и их законного представителя – 19-летней сестры, прокурор направил в Ленинский районный суд г. Иркутска исковое заявление к администрации города о включении жилого помещения в наследственную массу, признании детей принявшими наследство и признании их права собственности на имущество в равных долях.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Судебное решение исполнено. Права наследников восстановлены.

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