В Саратове суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств в особо крупном размере

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Заводской районный суд г. Саратова вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летней иностранной гражданки. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).

В суде установлено, что в январе 2020 года женщина совместно с соучастником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, общаясь с ним посредством переписки в сети «Интернет», намеревалась сбыть на территории г. Саратова крупную партию наркотиков.

Получив сведения о нахождении оптовой партии наркотиков, она предприняла меры для организации мелкооптовых тайниковых закладок героина. Однако довести свой умысел до конца подсудимая не смогла, преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции. Из незаконного оборота изъято свыше 1,6 кг героина.

В соответствии с позицией государственного обвинителя суд приговорил виновную к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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