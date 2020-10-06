Source: Russia – Council of the Federation

О мерах Правительства РФ по профилактике правонарушений и противодействию преступности сенаторам расскажет Министр внутренних дел России В. Колокольцев.

В Совете Федерации состоится 489-е заседание.

В повестке заседания — вопрос о внесении изменений в статью Закона Российской Федерации «О таможенном тарифе». Речь идет об упразднении особых формул расчета ставок вывозных таможенных пошлин. С этой законодательной инициативой выступили сенаторы — член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков и представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Магаданской области Сергей Иванов, а также депутаты Государственной Думы.

Сенаторам предстоит уточнить полномочия Правительства РФ в области развития авиации, уточнить перечень должностных лиц, которые не могут быть членами общественной палаты субъекта Российской Федерации, внести изменения в ФЗ «О развитии сельского хозяйства» в части обеспечения государственной поддержки развития сельского хозяйства.

В повестке заседания — законы об исполнении бюджетов Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, об изменениях в Бюджетный и Налоговый кодексы РФ. Также предстоит рассмотреть закон «Об исполнении федерального бюджета за 2019 год». С докладами выступят Министр финансов РФ Антон Силуанов и Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

В рамках «правительственного часа» о мерах Правительства РФ по профилактике правонарушений и противодействию преступности сенаторам расскажет Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Запланировано выступление генерального директора Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова на тему «О результатах деятельности и перспективах развития российского судостроения».

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