«Газпром» и Приморский край в 2021–2025 годах продолжат развивать газификацию региона

Source: Gazprom in Russian

Релиз

6 октября 2020, 19:30

Сегодня Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период ­­- 2021–2025 годы.

Согласно программе, инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 21,139 млрд руб. Компания построит 108 км газопроводов-отводов и пять газораспределительных станций (ГРС), 194 км межпоселковых газопроводов. В результате, в частности, будут созданы условия для газификации Артемовского городского округа и с. Славинка, объектов теплоснабжения Находки и пригородов Владивостока. Также предусмотрена газификация морского порта «Суходол», сельскохозяйственных предприятий территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский» и Находкинского завода минеральных удобрений. Будет подан газ для Всероссийского детского центра «Океан» и концертно-спортивного комплекса «Фетисов-Арена».

Правительство региона, в свою очередь, обеспечит строительство 77 км внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа 554 домовладений, 30 котельных и предприятий.

Работу по газификации региона «Газпром» и Правительство Приморского края ведут с 2008 года. Компания построила 12 газопроводов, в том числе — к ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 Владивостока, котельной на о. Русском, автомобильному заводу, судостроительному комплексу «Звезда», резидентам ТОР «Михайловский».

Продолжается реализация программы развития газоснабжения и газификации региона на 2016–2020 годы. В текущем году планируется завершить строительно-монтажные работы на шести газопроводах и двух ГРС. В частности, будут созданы условия для газификации ТОР «Надеждинская». Здесь «Газпром» строит Логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров — важное звено цепочки поставок гелия с Амурского ГПЗ на мировой рынок.

На 1 января 2020 года уровень газификации Приморского края составил 0,7%. В результате выполнения программы на 2021–2025 годы показатель будет увеличен до 3,9%. В том числе в сельской местности вырастет с 1% до 6,6%.

Газификация Приморского края

уровень газификации Приморского края по состоянию на 1 января 2020 года

млрд руб.

общий объем запланированных инвестиций «Газпрома» на газификацию Приморского края в 2021–2025 годах

Газификация регионов Российской Федерациипо состоянию на 1 января 2020 года

Всего по России

2020

Города и поселки городского типа

2020

Сельская местность

2020

Справка

Между «Газпромом» и Правительством Приморского края действуют соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, Дорожная карта по расширению использования высокотехнологичной продукции организаций Приморского края, в том числе импортозамещающей, в интересах «Газпрома».

По территории края проходит магистральный газопровод «Сахалин — Хабаровск — Владивосток». По этому газопроводу с 2011 года осуществляются поставки газа в регион.

В рамках программы «Газпром — детям» в Приморском крае построены многофункциональные спортивные площадки. Компанией оказано содействие строительству концертно-спортивного комплекса и реконструкции цирка во Владивостоке, а также реализации ряда других проектов.

Управление информации ПАО «Газпром»

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