Г. Карелова: На заседании Комитета СФ по социальной политике представлен новый подход к установлению величины прожиточного минимума и МРОТ

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось расширенное заседание Комитета СФ с участием Министра труда и социальной защиты Российской Федерации.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области провела расширенное заседание Комитета СФ по социальной политике, на котором выступил Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

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Вице-спикер СФ напомнила, что 5 октября в Совете Федерации состоялись парламентские слушания о параметрах проекта федерального бюджета на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 гг. Проект бюджета в первую очередь ориентирован на исполнение государством перед гражданами социальных обязательств и на реализацию национальных целей и приоритетов, сформулированных Президентом России.

Галина Карелова сообщила, что вместе с проектом федерального бюджета внесен законопроект о внесении изменений в Федеральный закон о минимальном размере оплаты труда и Федеральный закон о прожиточном минимуме, подготовленный Минтрудом России. Помимо ожидаемого ежегодного повышения МРОТ, с 1 января 2021 г. предусматривается принципиально новый подход к установлению величины прожиточного минимума и к его расчету.

Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике

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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике

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Заместитель Председателя СФ отметила, что разработанный Правительством РФ законопроект направлен на улучшение качества жизни граждан, повышение уровня благосостояния пенсионеров, работников. «Комитет Совета Федерации по социальной политике, позитивно оценивая инициативу Минтруда в целом, будет более детально прорабатывать новый подход в методике с участием регионов, научно-экспертного сообщества и общественности», — сказала она.

Галина Карелова обратила внимание, что новая модель расчета МРОТ основана на международном опыте. «Увеличение МРОТ повлияет на величину заработной платы 3,9 миллиона работников, а также различных компенсаций и социальных выплат, среди которых пособия по беременности, по уходу за ребенком и многие другие», — добавила вице-спикер СФ.

В своем выступлении Антон Котяков отметил, что законопроект затрагивает два основных инструмента социальной политики в России. Он напомнил, что на сегодняшний день решена стратегическая задача – величина МРОТ в стране не ниже, чем прожиточный минимум трудоспособного населения, эта же норма нашла отражение в Конституции РФ. «Исходя из этих основ, мы как раз и формировали свои предложения по новому законопроекту», — сказал Министр.

«Прожиточный минимум, в нашем понимании, должен формироваться в процентном соотношении от среднедушевого медианного дохода в Российской Федерации», — сообщил Антон Котяков.

В ходе заседания также обсуждался Федеральный закон «Об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 2019 год». При обсуждении вопроса Председатель правления Пенсионного фонда РФ Максим Топилин рассказал об основных итогах исполнения бюджета Фонда. «Пенсионный фонд исполнил все обязательства перед гражданами. Это касается выплаты пенсий, соответствующих индексаций пенсий и различных социальных выплат, которые обеспечивает Пенсионный фонд в соответствии с действующим законодательством. Доходы исполнены в сумме 8 триллионов 781 миллиард рублей, что на 6,2 процента больше, чем в 2018 году», — сообщил он.

На заседании профильного Комитета СФ рассматривался Федеральный закон «Об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации за 2019 год». По этому вопросу выступил первый заместитель председателя Комитета СФ Александр Варфоломеев.

Сенаторы обсудили Федеральный закон «Об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2019 год». Документ представила Председатель ФФОМС Елена Чернякова.

Комитет СФ также рассмотрел Федеральный закон «О внесении изменений в статью 430 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», касающийся установлении фиксированных размеров страховых взносов на ОПС и ОМС для расчетных периодов 2021–2023 гг.

По итогам обсуждения Комитет СФ поддержал указанные федеральные законы.

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