Долгое восхождение: преодоление кризиса и построение более устойчивой экономики

Source: IMF – News in Russian

Директор-распорядитель МВФ Кристалина ГеоргиеваВашингтон, округ Колумбия

6 октября 2020 г.

1. Введение: перевернувшийся мир

Дорогая Минуш, спасибо Вам за теплый прием! Для меня большая честь вместе со всеми вами отмечать 125-ю годовщину Лондонской школы экономики. Это веха, которой могут гордиться студенты и преподаватели школы и ее выпускники.

Как выпускник ЛШЭ и директор-распорядитель МВФ я знаю, что наши организации разделяют много общих ценностей. Я еще раз осознала это в прошлом году, когда увидела большую новую скульптуру — земной шар — на учебном кампусе ЛШЭ. Нас объединяет наше глобальное видение, наша глубокая забота о мире, в котором мы живем, о его будущем.

Эта работа скульптора Марка Уоллинджера предельно точно символизирует то, что мы переживаем сегодня: наш мир в самом деле перевернулся в результате пандемии, — потери более миллиона жизней, экономических последствий для миллиардов людей. В странах с низким уровнем доходов эти потрясения настолько глубоки, что мы стоим перед угрозой «потерянного поколения».

В нашей борьбе с этим кризисом мы можем черпать вдохновение из опыта предыдущего поколения. В 1942 году бывший директор ЛШЭ Уильям Беверидж выпустил свой знаменитый доклад, который привел к созданию Национальной службы здравоохранения Соединенного Королевства. А в 1944 году Джон Мейнард Кейнс и Гарри Декстер Уайт возглавили работу по созданию Бреттонвудской системы, включая МВФ и Всемирный банк.

Они создавали лучший мир в наихудших возможных условиях, в разгар войны. Сейчас нам необходимо проявить такой же дух, чтобы строить мир после пандемии, более открытый для всех и более стойкий к потрясениям.

Эти вопросы будут в центре внимания 189 государств-членов МВФ, когда мы соберемся на наши виртуальные Ежегодные совещания на следующей неделе. На этом я остановлюсь сегодня.

2. Мировые перспективы: долгое восхождение

Начнем с оценки экономической ситуации. Во втором квартале произошло беспрецедентное снижение мировой экономической активности, когда в течение нескольких недель примерно 85 процентов мировой экономики находилось в режиме самоизоляции.

В июне МВФ прогнозировал сильное сокращение мирового ВВП в 2020 году. Сегодня ситуация выглядит менее мрачно. По нашей новой оценке, динамика во втором и третьем кварталах была несколько лучше, чем ожидалось, что позволило немного повысить наш мировой прогноз на 2020 год. А в 2021 году мы по-прежнему прогнозируем частичное и неравномерное восстановление. Вы сможете ознакомиться с нашим обновленным прогнозом на следующей неделе.

Это было достигнуто во многом благодаря чрезвычайным мерам политики, ограничившим потенциальный спад в мировой экономике. Правительства предоставили бюджетную поддержку домашним хозяйствам и компаниям в размере около 12 трлн долларов США. В то же время беспрецедентные меры денежно-кредитной политики поддерживают кредитование, помогая миллионам компаний сохранить свой бизнес.

Тем не менее, некоторые страны смогли сделать больше, чем другие. Страны с развитой экономикой делают все, что потребуется. Более бедные страны пытаются сделать то, что для них возможно.

Этот разрыв в уровне возможностей для принятия ответных мер отчасти объясняет различия в достигаемых результатах. Другая причина связана с действенностью мер сдерживания пандемии и возобновления экономической деятельности. Многие страны с развитой экономикой, в том числе США и зона евро, также переживают чрезвычайно болезненный спад, но менее тяжелый, чем ожидалось. В Китае темпы восстановления экономики превосходят ожидания. Другие страны все еще сильно страдают от кризиса, и некоторые из наших прогнозов были пересмотрены в сторону снижения.

Страны с формирующимся рынком, страны с низкими доходами и уязвимые государства по‑прежнему находятся в нестабильной ситуации. Эти страны имеют более слабую систему здравоохранения. В них очень велика доля наиболее пострадавших от кризиса секторов, таких как туризм и экспорт сырьевых товаров. Они также в значительной степени зависят от внешнего финансирования. Обильные ликвидные средства и низкие процентные ставки помогли многим странам с формирующимся рынком вновь получить доступ к заимствованиям, но с марта ни одна из стран Африки к югу от Сахары не выпустила внешних долговых обязательств.

В связи с этим мой основной тезис состоит в следующем: мировая экономика начинает выходить из глубокого кризиса. Но это бедствие еще далеко не закончилось. Всем странам теперь предстоит то, что я бы назвала «долгим восхождением», — трудный подъем, который будет длительным, неравномерным и сопряженным с неопределенностью. А также чреватым неудачами.

Начиная это «восхождение», мы все связаны одним тросом, и прочность нашей связки зависит от силы слабейших из нас. Им потребуется помощь, чтобы проделать этот путь.

Тропа, лежащая перед нами, окутана пеленой крайней неопределенности. «Восхождение» может ускориться в случае более быстрого продвижения в медицинской сфере, например, в создании вакцин и лекарственных средств. Но оно может и замедлиться, особенно в случае значительного увеличения числа серьезных вспышек заболевания.

Сохраняются высокие риски, в том числе из-за роста числа банкротств и завышенной стоимости активов на финансовых рынках. При этом многие страны стали более уязвимыми. Их уровни долга возросли в результате налогово-бюджетных мер, принимаемых в ответ на кризис, и крупного сокращения объема производства и доходов. По нашей оценке, в 2020 году мировой государственный долг достигнет рекордно высокого уровня, примерно 100 процентов ВВП.

Существует также риск долговременного экономического ущерба вследствие потерь рабочих мест, банкротств и нарушений в системах образования. Ввиду этой потери потенциала мы ожидаем, что мировое производство в среднесрочной перспективе будет оставаться существенно ниже наших прогнозов, составленных до пандемии. Почти во всех странах это приведет к замедлению роста уровня жизни.

Кризис также ведет к еще большему неравенству из-за непропорционального ухудшения положения низкоквалифицированных работников, женщин и молодежи. В нем, несомненно, есть выигравшие и проигравшие — и нам грозит повторение сюжета «Повести о двух городах». Мы должны найти выход.

3. Дальнейший путь: противодействие кризису и достижение преобразований

Что же следует делать? Мы видим четыре неотложных приоритета:

Во-первых, защищать здоровье людей. Крайне необходимо направлять средства на лечение, тестирование и отслеживание контактов. Необходимо также укреплять международное сотрудничество для координации производства и распределения вакцин, особенно в беднейших странах. Лишь победив вирус повсюду, мы сможем обеспечить полное экономическое восстановление где бы то ни было.

Во-вторых, избегать преждевременного прекращения поддерживающих мер политики. Там, где пандемия продолжается, чрезвычайно важно сохранять насущные меры поддержки компаний и работников в масштабе экономики, такие как отсрочка уплаты налогов, гарантии по кредитам, денежные трансферты и субсидирование заработной платы. Не менее важно продолжать проводить мягкую денежно-кредитную политику и поддерживать ликвидность для обеспечения кредитования, особенно для малых и средних предприятий, тем самым способствуя как занятости, так и финансовой стабильности. Если свернуть поддержку слишком рано, вместо «долгого восхождения» может произойти стремительное падение.

В-третьих, гибкая и ориентированная на перспективу налогово-бюджетная политика будет иметь насущное значение для достижения прочного подъема. Кризис вызвал глубокие структурные преобразования, и правительства должны сыграть свою роль в перераспределении капитала и трудовых ресурсов для поддержки этого перехода. Это потребует как стимулов для создания рабочих мест, особенно в сфере «зеленых» инвестиций, так и мер, призванных смягчить последствия для работников: от переподготовки и повышения квалификации до расширения и увеличения продолжительности страхования на случай безработицы. Сохранение уровней социальных расходов будет иметь решающее значение для перехода на справедливой основе к созданию новых рабочих мест.

В-четвертых, решение проблемы задолженности — особенно в странах с низкими доходами. Они вступили в этот кризис с уже высокими уровнями долга, и это бремя только продолжает расти. Чтобы бороться с кризисом и сохранить возможности для оказания жизненно важной государственной поддержки, чтобы не допустить потери достигнутого за прошедшие десятилетия в области развития, они нуждаются в большей помощи — причем безотлагательно. Это означает предоставление более широкого доступа к грантам, льготным кредитам и облегчению бремени задолженности наряду с совершенствованием управления долгом и повышением прозрачности. В некоторых случаях будет необходима глобальная координация для реструктуризации суверенного долга при полноценном участии государственных и частных кредиторов.

Во всех этих областях наши страны-члены могут рассчитывать на поддержку МВФ. Мы будем поддерживать их на всем протяжении пути к вершине. Мы будем стремиться быть их «шерпой». Мы будем помогать им найти путь посредством надежных рекомендаций по экономической политике. Мы будем проводить обучение, которое может потребоваться некоторым странам. И, прежде всего, мы будем готовы предоставить финансовую поддержку и облегчение задолженности тем, кто без этого может не осилить дорогу.

Мы предоставили 81 стране беспрецедентное по темпам и масштабам финансирование. Наши обязательства по предоставлению кредитов достигли более 280 млрд долларов США, причем больше трети этой суммы было утверждено за период с марта. И мы готовы сделать еще больше: у нас еще остается немалый объем средств из нашего суммарного кредитного потенциала в 1 трлн долларов США, который мы можем использовать для удовлетворения потребностей наших государств-членов, приступающих к своему «восхождению».

Повторю, что этот подъем в гору будет нелегким. Нужно находить новые тропы к вершине. Мы не можем просто воссоздавать прежнюю экономику с ее низкими темпами роста, низкой производительностью, высоким неравенством и нарастающим климатическим кризисом.

Поэтому нам необходимы глубокие реформы для построения более устойчивой экономики, которая будет более экологичной, более рациональной, более всеобъемлющей — более динамичной. Вот на что нужно направить масштабные инвестиции, которые потребуются для достижения уверенного и устойчивого восстановления.

Новое исследование МВФ показывает, что увеличение государственных инвестиций всего лишь на 1 процент ВВП во всех странах с развитой экономикой и в странах с формирующимся рынком может создать до 33 миллионов новых рабочих мест.

Мы знаем, что во многих случаях продуманные «зеленые» проекты могут обеспечить бóльшую занятость и принести бóльшую отдачу по сравнению с традиционными мерами бюджетного стимулирования.

Мы также знаем, что сейчас происходит ускоренный процесс цифровых преобразований, позволяющий ожидать повышения производительности и создания новых более высокооплачиваемых рабочих мест. Мы можем высвободить этот потенциал путем переоснащения налоговых систем и инвестиций в образование и цифровую инфраструктуру. Нашей целью должно быть предоставление всем доступа к интернету и возможности приобрести навыки, необходимые для достижения успеха в экономике XXI века.

4. Вывод: продолжайте восхождение!

Все это нам по силам — ведь мы знаем, что предшествующие поколения обладали необходимыми мужеством и решимостью, чтобы преодолевать те горы, которые вставали на их пути. Теперь очередь за нами, это — наша гора.

Как сказал один альпинист: «Любую горную вершину можно покорить, если упорно идти к ней».

То же самое можно сказать о «долгом восхождении» и мерах политики, необходимых для поступательного движения. Поднимаясь в одной связке, мы можем преодолеть этот кризис и прийти к более процветающему и более устойчивому миру для всех.

Большое спасибо!

Департамент коммуникаций МВФ

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