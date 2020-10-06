Е. Зленко: Некоторые вопросы в области обращения с медицинскими отходами остаются неурегулированными

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации обсудили тему совершенствования законодательного регулирования в этой сфере.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа провела совещание «О совершенствовании законодательного регулирования сферы обращения с медицинскими отходами».

Смотрите также

Сенатор напомнила, что согласно Федеральному закону «Об отходах производства и потребления» отношения в области обращения с медицинскими отходами регулируются соответствующим национальным законодательством. Понятие «медицинские отходы» закреплено в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». «Медицинские отходы разделяются по степени их эпидемиологической, токсикологической, радиационной опасности, негативного воздействия на среду обитания в соответствии с критериями, устанавливаемыми Правительством России», — пояснила парламентарий.

«Пандемия усложнила работу по обращению с отходами. Серьезной проблемой стало увеличение объемов их образования в результате массового использования населением одноразовых масок, перчаток, санитайзеров, салфеток, проведения медицинскими организациями тестирований с широким охватом и лечения больных коронавирусом», — сказала она.

При этом, добавила сенатор, неэффективность мер по утилизации медицинских отходов создает для работников здравоохранения, пациентов, для занятых в этой сфере и населения в целом риски инфицирования, токсического воздействия, а для окружающей среды – риски загрязнения токсичными элементами. Например, при сжигании или захоронении отходов.

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

1 из 12

Елена Зленко

2 из 12

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

3 из 12

Дина Оюн

4 из 12

Антон Головин

5 из 12

Дина Оюн

6 из 12

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

7 из 12

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

8 из 12

Елена Зленко

9 из 12

Татьяна Кусайко

10 из 12

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

11 из 12

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

12 из 12

Как отметила Елены Зленко, Министерство здравоохранения России в апреле 2020 г. выпустило информацию о порядке обращения с медицинскими отходами, образующимися при осуществлении определенных мероприятий для лечения коронавируса. Сбор, обеззараживание, временное хранение и транспортировка указанных отходов должны проводиться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к обращению с медицинскими отходами класса «В» – «чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы».

В ходе своего выступления сенатор озвучила экспертные мнения в этой области. Они отмечают, что в стране медицинские отходы выведены из‑под сферы действия законодательства об отходах производства и потребления с целью специализации режимов их обращения в направлении ужесточения. «В связи с недостатками действующего правового регулирования сложилась парадоксальная ситуация, когда правовой режим медицинских отходов значительно мягче правил, установленных в отношении коммунальных отходов. Остаются неурегулированными на законодательном уровне такие важные вопросы обращения с медицинскими отходами, как нормирование их образования, их учет, лицензирование и получение разрешений, представление отчетности, внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду при обращении с ними».

По словам сенатора, Министерство природных ресурсов и экологии РФ разъясняло, что действие Федерального закона «Об отходах производства и потребления», а также нормативных правовых актов Правительства РФ и Минприроды России, регулирующих отношения в области обращения с отходами, не распространяются на медицинские отходы и, как следствие, неправомерна выдача разрешительной природоохранной документации на медицинские отходы и взимание платы за негативное воздействие на окружающую среду при их размещении.

Елена Зленко также отметила сложности, связанные с привлечением к ответственности за нарушение требований в области обращения с медицинскими отходами. Например, в Кодексе РФ об административных правонарушениях не предусмотрена специальная норма, устанавливающая ответственность за несоблюдение требований при обращении с медицинскими отходами.

Законодатель указала на наиболее распространенные нарушения при обращении с отходами медицинской деятельности. В частности, речь идет о смешении медицинских отходов различных классов опасности в общих емкостях на этапах хранения и транспортировки, несоблюдении режимов обеззараживания, когда опасные отходы не проходят обязательного обеззараживания физическими методами с изменением их первоначальной формы и утилизируются вместе с твердыми коммунальными отходами и другие.

Парламентарий обратила внимание, что руководители и специалисты не всегда имеют достаточную подготовку в области охраны окружающей среды, персонал не обучен правилам безопасного обращения с указанными видами отходов. «У нас отсутствует система учета перемещения медицинских отходов, отчетность при обращении с ними, что повышает риски образования несанкционированных свалок».

Она напомнила, что весной этого года в СМИ обсуждалась возможность создания в Московской области нового регионального оператора по обращению с отходами, который бы специализировался исключительно на сборе медицинских и биологических отходов. Были анонсированы планы по проведению в Московской области соответствующего эксперимента.

Елена Зленко сообщила, что заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Русских РусскихАлексей Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Московской области летом этого года внес проект федерального закона «О проведении эксперимента по организации и осуществлению централизованного обращения с медицинскими и биологическими отходами в Московской области и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Законопроектом предусматривается проведение с 1 января 2021 г. в этом регионе эксперимента по организации и осуществлению централизованного обращения с медицинскими и биологическими отходами.

Сенатор считает, что актуальным остается вопрос о выработке единых подходов к классификации медицинских отходов и отходов производства и потребления. Этот вопрос нашел отражение в перечне поручений Президента РФ по итогам заседания Госсовета на тему «Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений», состоявшегося в декабре 2016 года, уточнила Елена Зленко.

В ходе совещания были рассмотрены проблемные вопросы, связанные с обращением с медицинскими отходами, и намечены пути их решения.

В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации Сергей Березкин, БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Горняков, ГорняковСергей Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области Ирина Петина, ПетинаИрина Александровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Рязанской области представители Генеральной прокуратуры РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства здравоохранения РФ, Роспотребнадзора, субъектов Российской Федерации, эксперты.

MIL OSI