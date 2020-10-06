И. Ялалов: Проблема ремонта и реконструкции мостов и путепроводов требует комплексного решения

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации обсудили включение федерального проекта «Мосты и путепроводы» в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике Ирек Ялалов ЯлаловИрек Ишмухаметовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Башкортостан провел «Круглый стол» на тему «О перспективах разработки и включения федерального проекта «Мосты и путепроводы» в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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По словам сенатора, изношенная дорожная инфраструктура России является одним из главных препятствий в ускоренном экономическом развитии нашей страны. Высокая стоимость перевозок продукции делает товары российского производства менее конкурентоспособными на мировых рынках, затрудняет диверсификацию экономики.

При этом, по его словам, на сегодняшний день в России более 3,6 тысяч капитальных мостов, путепроводов, эстакад на автомобильных дорогах регионального значения находятся в аварийном и предаварийном состоянии. В целом, учитывая искусственные дорожные сооружения, воздвигнутые энергетиками, нефтяниками, лесозаготовителями, добытчиками минерального сырья, речь идет о десятках тысяч малых объектов.

«По итогам состоявшегося 16 апреля совещания по вопросам развития строительной отрасли Президентом Российской Федерации поставлена задача обеспечения опережающих темпов строительства и ремонта дорог и объектов дорожной инфраструктуры», — отметил сенатор.

В этой связи очень важным является выработка эффективного механизма реализации задач поставленных Президентом Российской Федерации, подчеркнул Ирек Ялалов.

По его словам, для быстрого и качественного решения вопроса ремонта мостов и путепроводов представителями профильных министерств и ведомств было рекомендовано включить его в качестве подпрограммы в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Наиболее актуальной в этой связи является проблема федеральной поддержки регионам и муниципалитетам для проведения ремонтных работ.

Ирек Ялалов

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«Круглый стол» на тему «О перспективах разработки и включения федерального проекта «Мосты и путепроводы» в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

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Владимир Кравченко и Ирек Ялалов

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«Круглый стол» на тему «О перспективах разработки и включения федерального проекта «Мосты и путепроводы» в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

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«Круглый стол» на тему «О перспективах разработки и включения федерального проекта «Мосты и путепроводы» в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

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Владимир Кравченко

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«Круглый стол» на тему «О перспективах разработки и включения федерального проекта «Мосты и путепроводы» в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

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«Круглый стол» на тему «О перспективах разработки и включения федерального проекта «Мосты и путепроводы» в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

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Владимир Кравченко и Ирек Ялалов

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«Круглый стол» на тему «О перспективах разработки и включения федерального проекта «Мосты и путепроводы» в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

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«Круглый стол» на тему «О перспективах разработки и включения федерального проекта «Мосты и путепроводы» в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

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«Круглый стол» на тему «О перспективах разработки и включения федерального проекта «Мосты и путепроводы» в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

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«Круглый стол» на тему «О перспективах разработки и включения федерального проекта «Мосты и путепроводы» в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

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Как отметил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко, ведомство регулярно актуализирует перечень объектов в регионах, требующих ремонта в первую очередь. На сегодняшний день их насчитывается уже 5,7 тысяч общей площадью 290 тысяч погонных метров. На их ремонт до 2024 года выделено 370 млрд рублей. Однако ввиду дефицита финансирования программы регионам предлагается совместно с ведомством обсудить приоритеты в выборе объектов для ремонта. В качестве площадки для диалога предлагается использовать, в том числе, и Совет Федерации.

Участники «круглого стола» обсудили предложения по увеличению числа объектов для ремонта, рассмотрели пути поиска источников для их финансирования.

«Надеемся, что включение проекта «Мосты и путепроводы» в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

будет утверждено в текущем году и это и это даст быстрый положительный эффект для всех органов власти», — подытожил Ирек Ялалов.

В мероприятии приняли участие члены Комитета Совета Федерации по экономической политике Владимир Кравченко КравченкоВладимир Казимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области и Ленар Сафин, СафинЛенар Ринатовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Дина Оюн, ОюнДина Ивановнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Тыва представители министерств и ведомств, регионов, научного сообщества.

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