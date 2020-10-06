Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#Главное06.10.2020 09:59

Новые инструменты НПО Энергомаш помогают оптимизировать производство

В Научно-производственном объединении «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») оптимизируют производственный процесс путем внедрения новых инструментов. В частности, ранее изготовление ряда деталей жидкостных ракетных двигателей из жаропрочных материалов на основе никеля требовало многочасовой обработки на станках с ЧПУ.

Внедрение в производственный процесс изготовления нового режущего инструмента из сплавов с добавлением керамики позволило значительно снизить трудоемкость. Керамические режущие инструменты используются на станках с ЧПУ крайне редко, поэтому до массового внедрения в производство их применение прошло длительную проверку.

«Впервые использовать режущие инструменты на основе керамики начали два года назад, — рассказал начальник технологического бюро механического цеха отдела обеспечения производства Кирилл Шибанов. — За это время была убедительно доказана эффективность их применения при токарных и фрезерных работах. Например, скорости резания кратно возрастают по сравнению с инструментом из твердого сплава, что обеспечивает высокую производительность обработки. При этом важно понимать, что у „керамики“ есть свои особенности применения, которые необходимо обеспечить при наладке и программировании станков с ЧПУ для достижения наилучшего результата».

MIL OSI