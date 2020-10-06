Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-64#Союз МС-17#Космодромы#Байконур06.10.2020 16:23

Один день из жизни экипажей МКС на предстартовой подготовке

В воскресенье, 4 октября 2020 года, стартовала Всемирная неделя космоса — крупнейшее ежегодное мероприятие, посвящённое вопросам изучения космического пространства. На Байконуре, где осенью 1957 года началась космическая эра человечества с запуска первого искусственного спутника Земли, уже вторую неделю готовятся к старту международные экипажи 64-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию. В составе основного экипажа — космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, астронавт NASA Кэтлин Рубинс, их дублеры — космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавт NASA Марк Ванде Хай.

Традиционно в план предстартовой подготовки космонавтов и астронавтов входит проведение дня прессы, где журналисты получают возможность увидеть, как проходит подготовка новых экипажей МКС к космическому полёту. С целью соблюдения мер противоэпидемической безопасности в запланированные мероприятия были внесены изменения.

Рабочий день космонавтов, не попавший в объективы фото- и видеокамер журналистов, начался с занятий на компьютерном тренажёре по ручному причаливанию пилотируемого корабля «Союз МС» к Международной космической станции. Успешно выполнив все операции и, таким образом, закрепив навыки для последующей работы в космическом пространстве, экипажи перешли к изучению бортовой документации.

В числе обязательных занятий — практическая подготовка космонавтов и астронавтов к факторам космического полёта. Среди них: испытания на вестибулярную устойчивость на кресле ускорения Кориолиса, гемодинамические тренировки на ортостоле. Неотъемлемой частью подготовки экипажей является физкультура, а занятия спортом проходят каждый день. Под наблюдением врачей космонавты и астронавты занимаются на беговой дорожке, велоэргометре, работают на силовых тренажёрах. В насыщенном графике тренировок у экипажей на Байконуре есть место и для отдыха. Как правило, это игра в шахматы, настольный теннис, бильярд.

Во второй половине дня после практических и теоретических занятий экипажей представители СМИ присутствовали на традиционной церемонии посадки деревьев на Аллее космонавтов. Сегодня, 6 октября 2020 года, эту традицию, которая зародилась с начала пилотируемых стартов, продолжил бортинженер пилотируемого корабля «Союз МС-17» Сергей Кудь-Сверчков. Его опытные коллеги заботливо полили свои деревья, посаженные несколькими годами ранее.

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