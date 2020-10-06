Пермская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении капитана теплохода, по вине которого произошло столкновение судна с автомобильным мостом

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Пермский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении капитана – сменного механика теплохода общества с ограниченной ответственностью «Вятское речное пароходство». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

По версии следствия, 14 мая 2020 года на реке Кама обвиняемый нарушил правила безопасности движения внутреннего водного транспорта, допустил столкновение теплохода, который состоял из плавкрана и груженой баржи-площадки, с автодорожным мостом через реку в городе Березники Пермского края. В результате происшествия плавучему крану, который принадлежит обществу с ограниченной ответственностью «Альянс-СТС», причинен ущерб на сумму более 8,5 млн рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Березниковский городской суд Пермского края.

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