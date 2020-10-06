Прокуратура Самарской области направила в суд уголовное дело о незаконных раскопках на территории памятника археологии

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 243.2 УК РФ (незаконные поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания с использованием специальных технических средств поиска).

По версии следствия, в марте 2020 года в Приволжском районе Самарской области мужчина незаконно при помощи лопат и металлоискателя проводил археологические раскопки на участке, включенном в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Указанный объект имеет культурные слои: срубной культуры позднего бронзового века третьей четверти II тыс. до н.э. и русской деревни XIX – начала XX вв.

Обладая достоверными сведениями о наличии на данной территории мест залегания археологических предметов, он обнаружил и выкопал из земли винтовку модели 1895 года, имеющую историческую и культурную ценность.

В результате противоправных действий обвиняемого был поврежден культурный слой объекта исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения Самарской области «Федоровское селище, II тыс. до н.э.».

Уголовное дело направлено в Приволжский районный суд Самарской области для рассмотрения по существу.

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