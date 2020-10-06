Source: Russia Federal Space

#Протон-ПМ#НПО Энергомаш06.10.2020 14:24

Протон-ПМ заключил новый контракт на производство и сборку ГТЭС

В сентябре 2020 года компания «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш) заключила два договора с НПО Энергомаш (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») заключило новый контракт с ОДК-Авиадвигатель на производство комплектующих и сборку четырёх газотурбинных электростанций (ГТЭС) серии «Урал». В 2021 году предприятию предстоит поставить партнёру четыре ГТЭС «Урал-6000», предназначенные для Харбейского месторождения НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ.

Протон-ПМ участвует в производстве и испытаниях ГТЭС с 2003 года. За это время предприятие поставило потребителям более 100 ГТЭС серии «Урал». Высокое качество продукции подтверждается постоянными заказами от таких компаний, как Газпромтрансгаз Югорск, Газпром добыча Надым, Газпромтрансгаз Екатеринбург, Сургутнефтегаз, ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь, НК Конданефть и других.

Создан современный сборочно-испытательный комплекс газотурбинных электростанций (ГТЭС «Урал» 2,5–6 МВт), позволяющий контролировать качество сборки, монтажа, обеспечивать проверку работы основных агрегатов, а также настройку и проведение приемо-сдаточных испытаний. Представленные Протон-ПМ решения позволяют выполнять все необходимые испытания и настройки ГТЭС на предприятии-производителе, что обеспечивает высокую готовность электростанций к применению и тем самым ускоряет срок возврата инвестиций.

Дмитрий Щенятский, директор Протон-ПМ: «Участие в кооперации по производству газотурбинной техники — одно из ключевых направлений диверсификации производства. Компетенции предприятия позволяют поставлять потребителю полностью проверенную и отлаженную продукцию высокого качества».

В 2019-м — первом квартале 2020 гг. Протон-ПМ отгрузило заказчику девять ГТЭС «Урал». Выручка, полученная от оказания услуг предприятиям пермской газотурбинной кооперации, по итогам прошлого года занимает 31,9 % в общем объёме продаж. Преимущественно это испытания газотурбинных установок, изготовление деталей и сборочных единиц и сборка газотурбинных электростанций.

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