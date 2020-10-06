Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Дмитрий Рогозин#Россотрудничество06.10.2020 17:30

Роскосмос и Россотрудничество подписали соглашение о сотрудничестве

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и руководитель Россотрудничества Евгений Примаков подписали соглашение о долговременном сотрудничестве по проведению мероприятий, способствующих знакомству иностранной общественности и соотечественников, проживающих за рубежом, с достижениями российской космонавтики.

«Считаю, что Россотрудничество — это инструмент мягкой силы, инструмент распространения объективной информации и знаний о том, что представляет из себя Россия, какова наша история. В условиях информационного противоборства, которое сегодня в полный рост развернуто и в Европе, и в целом в мире, эта работа приобретает особое значение», — отметил Дмитрий Рогозин.

«Космос — это про сотрудничество, про дружбу, про то что мы можем что-то делать вместе с окружающим миром, особенно это важно, когда мы видим, какая конфронтация сейчас происходит вокруг России. Космос должен быть тем правильным и нужным исключением из этой конфронтации», — подчеркнул Евгений Примаков.

«Центры Россотрудничества могут стать тем самым магнитом для людей, кто с интересом смотрит не только в прошлое России, ищет в этом прошлом ответы на вопросы сегодняшнего дня и будущего», — отметил Дмитрий Рогозин.

В 2021 году совместная работа во многом будет связана с юбилейным событием в мире, 60-летием первого полета человека в космос. Стороны планируют наладить программу сотрудничества, которая позволит активно работать в странах откуда были участники советских космических экспедиций, вспомнить историю, встретиться с людьми, которые участвовали в совместных космических экспедициях.

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