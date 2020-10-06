Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Конференция#ФМБА#Дмитрий Рогозин06.10.2020 11:16

Состоялась конференция «Космическая медицина и наука: перспективы развития»

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин совместно с руководителем Федерального медико-биологического агентства России Вероникой Скворцовой провели онлайн-конференцию по вопросам научно-практических исследований и организации медико-биологических экспериментов в космосе, а также медицинского обеспечения космонавтов. Со-организаторами конференции выступили Роскосмос и ФМБА России. Модератором мероприятия, прошедшего в режиме видеоконференцсвязи, выступил исполнительный директор Госкорпорации «Роскосмос» по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

Перед российской космонавтикой стоят серьезные задачи по осуществлению межпланетных пилотируемых полетов и эксплуатации планетарных баз. Вместе с тем для успешного освоения человеком дальнего космоса необходимо создание эффективных методов поддержания здоровья и работоспособности космонавтов в условия сочетанного воздействия факторов космического пространства — высокого уровня радиации, длительного пребывания в условиях невесомости, гипомагнитной среды, автономности межпланетных космических миссий и длительного пребывания в искусственной среде обитания.

В своем приветственном слове к участникам конференции Вероника Скворцова отметила, что ФМБА разработало ведомственную стратегию развития космической медицины до 2030 года.

«В рамках стратегии наши ведущие ученые сформулировали перечень из 17 научных мероприятий, которые направлены на решение перспективных задач научно-исследовательских работ — изучение физиологии живых систем на геномном, молекулярно-клеточном уровнях, исследование особенностей течения патологических процессов в условиях невесомости, разработку специальных средств диагностики, лечения и реабилитации космонавтов во время межпланетного полета, а также новых методов и средств контроля безопасности среды обитания в космосе», — сказала она, отметив, что стратегия может стать для ФМБА России и Госкорпорации «Роскосмос» совместным документом, определяющим развитие направления на перспективу.

В свою очередь, Дмитрий Рогозин напомнил о ведущихся разработках нового пилотируемого корабля, ракеты-носителя и двигателей для полетов в дальний космос, что ставит перед учеными задачу обеспечения безопасности жизнедеятельности экипажа при длительных космических полетах за пределы низкой околоземной орбиты.

«Сможет ли клетка человека провести в космосе, вне защиты магнитного поля Земли достаточно длительное время. Можем ли мы адаптировать космос под человека? Мы в этом сомневаемся — мы считаем, что скорее всего придется адаптировать человека под космос. А это потребует колоссальных усилий — и биомедицинских, и иного плана», — сказал он, подчеркнув, что на первый план выходит задача наращивания космических экспериментов медицинского и биологического плана на Международной космической станции с тем, чтобы увеличить срок автономного существования человека без поддержки с Земли.

Помимо специалистов ФМБА России и Института медико-биологических проблем РАН в конференции приняли участие представители ЦНИИмаш, Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова и других научно-исследовательских организаций, занимающихся подготовкой и организацией экспериментов в космосе, а также анализом их результатов.

MIL OSI