Source: Russia Federal Space

#Центр Келдыша06.10.2020 14:29

Центр Келдыша примет участие в конференции OMR 2020

Центр Келдыша (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») примет участие в Международной выставке и конференции по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа — OMR 2020.

8 октября 2020 года в Санкт-Петербурге на сессии «Задачи обеспечения экологической и промышленной безопасности развития Северного морского транспортного коридора и освоения прибрежных территорий, экологические проблемы развития СМП и освоения прибрежных морских территорий» круглого стола «Создание современного флота для освоения Арктики и континентального шельфа России» ведущим научным сотрудником Михаилом Ерохиным будет представлен доклад — Оборудование для комплексной переработки сточных вод применительно к условиям Арктического региона и континентального шельфа России.

В докладе будет представлен обзор перспективных технологий ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша» для очистки бытовых и промышленных сточных вод, в том числе с использованием технологии нулевого жидкого сброса, применительно к Арктической зоне РФ. Среди них будет продемонстрирована успешно реализованная установка утилизации отработанного бурового раствора с получением в качестве полезного продукта очищенной воды, возвращаемой в производственный цикл, и твердого отхода, образующегося на этапе осветления, с возможностью его добавления в строительные смеси.

OMR 2020 соберет более 5 000 специалистов и экспертов из ведущих российских и мировых компаний для обмена опытом в вопросах технологического обеспечения, судостроения и разработки морских комплексных сооружений на шельфовой зоне.

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