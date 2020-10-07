Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 7 октября. – Директор Департамента добычи и транспортировки нефти и газа Министерства энергетики Российской Федерации Александр Гладков принял участие в круглом столе «Обеспечение экологической и промышленной безопасности – ответственность государства, бизнеса и общества». Мероприятие организовано Минэнерго России совместно с Центром компетенции качества нефти и нефтепродуктов РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

Участники круглого стола обсудили актуальность требований законодательства в области охраны окружающей среды, экологической и промышленной безопасности на опасных объектах разведки, добычи, переработки, транспортировки, хранения и реализации нефти и нефтепродуктов, а также необходимые новые меры по защите окружающей среды от антропогенного воздействия и, в частности, влияния добычи и транспортировки полезных ископаемых на экологию.

Необходимость поправок в экологическое законодательство назрела еще несколько лет назад, но реализовать эти инициативы удалось только в этом году, отметил Александр Гладков в ходе круглого стола. Он подчеркнул, что компании ТЭК всегда готовы помочь в нештатной ситуации.

«В ситуации с разливом нефтепродуктов в Красноярском крае Минэнерго России сразу подключилось к работе оперативных штабов МЧС, развернутых на месте происшествия, задействовало лучших специалистов и технологии компаний ТЭК. Эти события также стимулировали принятие закона «О предупреждении и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов», который направлен на снижение рисков катастроф и усиление госконтроля. Важно продолжать реализацию основных нормативных документов, взаимодействие органов власти и отраслевых компаний. От того, насколько эффективно мы будем действовать, зависит будущее многих поколений и России, и близлежащих государств», – сообщил Александр Гладков.

MIL OSI