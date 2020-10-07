А. Майоров: Образование единого органа управления лесным комплексом обеспечит эффективную государственную политику

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в работе совещания по вопросам реформирования системы управления лесным комплексом.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия принял участие в совещании, которое провела заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко по вопросам реформирования системы управления лесным комплексом и совершенствования федерального государственного лесного надзора.

Реформирование действующей структуры управления лесным комплексом на федеральном уровне должно обеспечить централизацию в одном органе власти полномочий по нормативно-правовому регулированию и выработке государственной политики в сфере лесного хозяйства

Алексей Майоров отметил, что реформирование действующей структуры управления лесным комплексом на федеральном уровне должно обеспечить централизацию в одном органе власти полномочий по нормативно-правовому регулированию и выработке государственной политики в сфере лесного хозяйства. Речь, в том числе, идет о заготовке, обороте и экспорте древесины, распоряжении лесными участками, а также полномочиях по федеральному государственному лесному надзору в области семеноводства, централизации полномочий по организации лесоустройства, ведению государственного лесного реестра.

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По словам Алексея Майорова, реформирование системы с образованием единого органа управления лесным комплексом на федеральном уровне обеспечит, прежде всего, единую государственную политику, единое цифровое пространство, единые федеральный государственный десной реестр и федеральный план лесоустройства, даст дополнительные источники финансирования в регионах.

Касаясь вопроса совершенствования федерального государственного лесного надзора и уточнения полномочий Российской Федерации и регионов в области лесных отношений, сенатор назвал ключевые направления совершенствования федерального государственного лесного надзора. Это уточнение функционала и предмета государственного лесного надзора и охраны с введением должности главного федерального государственного лесного инспектора по субъекту РФ. «В целях обеспечения контроля оборота древесины на всех стадиях от лесосеки до переработки надо распространить полномочия федерального государственного лесного надзора на отношения в сфере транспортировки, хранения и переработки древесины», — считает законодатель.

Глава Комитета СФ отметил, что в течение 2021 г. будет проведен эксперимент по реализации федерального государственного лесного надзора в пилотных регионах.

Алексей Майоров уточнил, что в практической части в развитие этого вопроса отрабатываются нормативно-правовые механизмы для реализации эксперимента со всеми заинтересованными ведомствами.

Сенатор подчеркнул, что указанные вопросы планируется обсудить в Совете Федерации в контексте подготовки к «правительственному часу».

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