Встреча с начальником Генштаба Вооружённых Сил Валерием Герасимовым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Добрый день, Валерий Васильевич!

Слушаю Вас.

В.Герасимов: Здравия желаю, товарищ Верховный Главнокомандующий!

Докладываю. Вчера в 7 часов 15 минут из акватории Белого моря фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков» в рамках лётных испытаний впервые выполнена стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» по морской цели, расположенной в Баренцевом море.

Задачи пуска выполнены. Стрельба признана успешной. Зафиксировано прямое попадание ракеты в цель.

Дальность полёта ракеты составила 450 километров, максимальная высота – 28 километров. Время полёта – четыре с половиной минуты. Достигнута гиперзвуковая скорость свыше 8 Махов.

После завершения государственных испытаний комплексом «Циркон» планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли.

Доклад закончен.

В.Путин: Уважаемый Валерий Васильевич! Работа над системой «Циркон» и этап, о котором Вы только что доложили, этап проведения успешного испытания этой ракеты – это большое событие не только в жизни Вооружённых Сил, но и всей России, всей страны, поскольку оснащение наших Вооружённых Сил – Армии и Флота – новейшими, действительно не имеющими аналогов в мире системами вооружения безусловно и на долгосрочную перспективу обеспечивает обороноспособность нашего государства.

За этой работой – мы знаем об этом – огромный труд наших учёных, конструкторов, талантливых рабочих, военных специалистов. Это большой этап в оснащении Вооружённых Сил новейшими системами.

Я хочу поздравить всех, кто причастен к работе над «Цирконом». Хочу поблагодарить Министра обороны, Вас. Я знаю, что все вы выступаете не только как заказчики, но и как полноценные участники процесса создания подобных современных систем.

Хочу поблагодарить всех вас за проделанную работу, за её результаты и выразить надежду на то, что и дальше все специалисты, вовлечённые в перевооружение российской армии, будут работать так же эффективно, так же настойчиво, как это было и до сих пор.

Ещё раз поздравляю Вас с этим событием и желаю дальнейших успехов.

Спасибо.

В.Герасимов: Спасибо, товарищ Верховный Главнокомандующий, за высокую оценку. Будем и дальше делать всё для повышения боевых возможностей наших Вооружённых Сил и укрепления обороноспособности государства.

В.Путин: Удачи. Спасибо большое.

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