В Екатеринбурге состоялось открытие VII Всероссийской летней универсиады

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 7 октября, в Екатеринбурге на стадионе Уральского федерального университета (УрФУ) состоялась церемония открытия VII Всероссийской летней универсиады. Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

В соревнованиях принимают участие студенты, аспиранты и выпускники 2019-2020 гг. очной формы обучения образовательных организаций, обучающиеся (обучавшиеся) по программам высшего профессионального образования. Участники имеют спортивную квалификацию не ниже 3 спортивного разряда.

В программу вошли соревнования по 13 видам спорта: бадминтону, боксу, волейболу, гандболу, дзюдо, лёгкой атлетике, настольному теннису, плаванию, регби-7, самбо, спортивному ориентированию, тхэквондо (ВТФ) и шахматам.

Основная часть соревнований проводится на базе спортивных объектов одного из крупнейших вузов страны – Уральского федерального университета, которому в этом году исполняется 100 лет.

В ходе церемонии открытия заместитель директора Департамента физической культуры и массового спорта Минспорта России Ирина Прасканова зачитала приветствие Министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина, в котором говорится: «Укрепление системы студенческого спорта – важнейшая часть функций государственной политики в развитии физической культуры и спорта и популяризации здорового образа жизни в нашей стране. Огромное количество студентов высших учебных заведений входят в составы национальных сборных команд России и защищают честь нашей страны на состязаниях самого высокого уровня. Благодаря совместным усилиям Минспорта России, Минобрнауки России и Российского студенческого спортивного союза проводятся Всероссийские универсиады, которые содействуют развитию лидерских качеств спортсменов и совершенствованию их мастерства».

Президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов обратился к участникам соревнований: «Ребята, у вас сейчас самые счастливые годы вашей жизни. Спорт – это лучший вид деятельности, который человечество придумало за всё время своего существования, а студенчество – лучшее время в жизни любого человека. И когда всё это соединяется вместе, в такое мощное, позитивное движение, как студенческий спорт, это может стереть все границы – между вузами, городами, регионами, странами, смести вирусы. Желаю вам, чтобы вы показали свои лучшие результаты, чтобы завершили соревнования здоровыми, без травм».

В рамках церемонии открытия состоялось подписание Соглашения между УрФУ и дирекцией Всемирных студенческих игр – 2023. Часть этих соревнований через три года также пройдёт на спортивных объектах университета, и этот документ позволит эффективнее подготовить Екатеринбург к Всемирной летней универсиаде 2023 года.

Мероприятия Всероссийской летней универсиады проводятся при соблюдении всех требований Роспотребнадзора: студенты и тренеры предоставляют справки о прохождении анализа на коронавирусную инфекцию, постоянно проводится дезинфекция спортивных объектов.

Торжественная церемония закрытия Универсиады запланирована на 17 октября во Дворце игровых видов спорта.

Общее руководство организацией Всероссийской летней универсиады осуществляет Министерство спорта Российской Федерации при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Российского студенческого спортивного союза. Полномочия Минспорта России осуществляет Федеральный центр подготовки спортивного резерва.

Фото: пресс-служба УрФУ

Пресс-служба Минспорта России

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