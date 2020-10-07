В Коми перед судом предстанет бывший директор управляющей компании, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Республики Коми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя управляющей компании г. Сыктывкара. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

По версии следствия, в период с 2014 г. по 2015 г. директор ООО «Октябрьская управляющая компания» умышленно не переводил ресурсоснабжающей организации денежные средства, получаемые от граждан за оказанные коммунальные услуги. В результате общая сумма ущерба составила более 3,7 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Сыктывкарский городской суд Республики Коми для рассмотрения по существу.

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