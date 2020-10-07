В. Матвиенко: Вопросы экологии будут приоритетными для сенаторов в ходе осенней парламентской сессии

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации выступила за принятие комплексных мер по итогам анализа ситуаций, связанных с загрязнением окружающей среды в Норильске и на Камчатке.

Вопросы экологии будут приоритетными для Совета Федерации в ходе осенней парламентской сессии. Об этом заявила Председатель СФ Валентина Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга отвечая на вопросы журналистов о крупных экологических бедствиях в Норильске и на Камчатке.

Нужно сделать правильные системные выводы из произошедшего в Норильске и на Камчатке. Для этого в первую очередь необходимо тщательно и объективно проанализировать причины случившегося

«Нужно сделать правильные системные выводы из произошедшего в Норильске и на Камчатке. Для этого в первую очередь необходимо тщательно и объективно проанализировать причины случившегося. Этим активнейшим образом занимаются соответствующие федеральные ведомства, региональные власти прокуратура», — сказала Валентина Матвиенко.

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Важно, чтобы подобное не повторилось, отметила глава СФ. По ее словам, нужны скоординированные комплексные меры по защите экологии на международном, федеральном и региональном уровне. «Главная задача парламентариев – актуализация, донастройка законодательства в сфере защиты окружающей среды. Необходим комплекс профилактических, надзорных мер».

Граждан волнуют проблемы экологии, экологическая повестка в России сегодня одна из самых актуальных, отметила Валентина Матвиенко. «В связи с этим не только вопросы экологического законодательства, но и все темы, касающиеся сохранения природы, обеспечения чистоты окружающей среды будут приоритетом в работе верхней палаты парламента в ходе нынешней, осенней сессии. По итогам этой работы будут приняты конкретные решения», — заключила Председатель СФ.

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