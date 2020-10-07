В. Матвиенко открыла выставку Каргопольской глиняной игрушки в Совете Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Развитие традиционных народных художественных промыслов и региональных брендов находится в центре внимания законодателей, сказала спикер СФ.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга открыла выставку каргопольской глиняной игрушки «Каргопольские бобки». Экспозиция развернута в верхней палате парламента.

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«Совет Федерации уделяет теме развития традиционных народных художественных промыслов особое внимание. Такие выставки и презентации мы рассматриваем как часть работы по поддержке и продвижению народных промыслов и региональных брендов», — сказала Валентина Матвиенко.

Она напомнила, что в верхней палате парламента сформирована Временная комиссия СФ по сохранению и развитию народных художественных промыслов. Комиссия во главе с заместителем Председателя СФ Галиной Кареловой КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области готовит предложения по совершенствованию правового регулирования сохранения и развития народных промыслов.

Необходимо сохранить уникальный промысел, продолжить традиции, важно вовлечь в эту работу молодежь

Валентина Матвиенко осмотрела выставку и ознакомилась с историческими и современными образцами каргопольской игрушки.

«Необходимо сохранить уникальный промысел, продолжить традиции, важно вовлечь в эту работу молодежь», — сказала спикер СФ.

Каргопольская глиняная игрушка является знаменитым брендом города Каргополь – административного центра муниципального округа Архангельской области, одного из исторических городов России. В 2019 году ЮНЕСКО включила Каргополь в сеть креативных городов мира в номинации «Народное творчество и искусство».

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя СФ Галина Карелова, председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области сенаторы Российской Федерации.

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