Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В Мурманской области по материалам военной прокуратуры возбуждено уголовное дело о незаконных выплатах денежных средств

Военная прокуратура гарнизона Заозерск провела проверку, в ходе которой выявлен факт незаконного получения денежных средств.

Установлено, что в период с 2017 г. по август 2018 г. командир одной из воинских частей Северного флота совместно с подчиненными ему офицерами на основании фиктивных приказов вышестоящего командования о якобы установлении им специальной денежной надбавки незаконно получил денежные средства на общую сумму более 2 млн рублей.

Материалы проверки были направлены в следственные органы, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

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