Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#День КОСМОСА06.10.2020 20:30

В Петропавловской крепости состоялся «День КОСМОСА»

В воскресенье, 4 октября 2020 года, в г. Санкт-Петербурге состоялся городской праздник — «День КОСМОСА», который посвящен запуску первого в мире искусственного спутника Земли. Мероприятие было организовано Государственным музеем истории Санкт-Петербурга при содействии Северо-Западной межрегиональной общественной организации Федерации космонавтики России и поддержке Госкорпорации «Роскосмос».

Праздник прошел в Петропавловской крепости и начался с традиционного полуденного выстрела из орудия, который произвел почетный гость, летчик-космонавт Герой Советского Союза Анатолий Арцебарский. На Соборной площади открылась уличная фотовыставка «Первые в космосе», которая познакомила участников мероприятия с главными событиями в истории отечественной космонавтики, начиная с запуска первого спутника Земли и заканчивая снимком Санкт-Петербурга, сделанного космонавтом Роскосмоса Иваном Вагнером с борта Международной космической станции в июне 2020 года.

На вертолетной площадке прошел тематический флешмоб, посвященный первому спутнику Земли. Студенты Балтийского государственного технического университета «Военмех» имени Д Ф. Устинова и Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения воссоздали контур спутника по периметру площадки. Кроме того, состоялись традиционные показательные пуски моделей ракет, которые были изготовлены воспитанниками городских кружков по моделированию ракет.

Музей космонавтики и ракетной техники имени В.П. Глушко организовал день открытых дверей для посетителей, где можно было посмотреть основную экспозицию и принять участие в бесконтактной игре «Первая космическая». В конференц-холле музея прошла встреча с космонавтом Анатолием Арцебарским и популяризаторами космонавтики, а также была организована прямая трансляция на канале «Лаборатория научного видео» и в социальных сетях. Во дворике Иоанновского равелина гости праздника стали участниками интерактивных познавательных игр.

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