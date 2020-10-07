В Псковской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Псковской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей г. Санкт-Петербурга. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

Установлено, что подсудимые совместно с лицами, находящимися в настоящее время в розыске, действуя в составе организованной преступной группы, с целью незаконного завладения денежными средствами создали два кредитно-потребительских кооператива, один из которых действовал в г. Великие Луки Псковской области, а второй – на территории Ленинградской области и в г. Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа.

Злоумышленники предлагали гражданам внести денежные средства и получить высокий доход в размере от 18 до 25 % годовых.

На первоначальном этапе граждане получали обещанные деньги, затем выплаты прекратились.

В результате указанных действий у 175 граждан было похищено более 76,7 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Великолукский городской суд для рассмотрения по существу.

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