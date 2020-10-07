В Совете Федерации выступил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов

Source: Russia – Council of the Federation

«Час корпорации» в верхней палате парламента был посвящен результатам деятельности и перспективам развития российского судостроения.

На 489 заседании Совета Федерации в рамках «Часа корпорации» выступил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Он рассказал о результатах деятельности и перспективах развития российского судостроения.

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Алексей Рахманов, отметил, что ОСК — это крупнейшая компания отрасли, в ее составе более 40 верфей и конструкторских бюро, предприятия ОСК выпускают более 80% российских кораблей и судов. «На пространстве от Калининграда до Хабаровска работает более 100 тысяч корабелов ОСК и несколько сот тысяч специалистов кооперации».

По словам Алексея Рахманова, корпорация активно развивается. По сравнению с 2014 годом выручка компании в прошлом году увеличилась с 237 млрд рублей до 350 млрд. Вырос портфель заказов как в сфере гражданского судостроения, так и военного кораблестроения. «Многие из них были первыми судами своего типа, построенными на российских верфях за несколько предыдущих десятилетий».

Почти втрое увеличился объем налогов, перечисляемых корпорацией в бюджет – с 24 миллиардов рублей в 2014 году до 59 миллиардов – в 2019 году, — отметил глава ОСК.

Он подробно остановился на вопросах организации производственных процессов, повышения их эффективности, а также вопросах подготовки кадров и повышения квалификации.

Алексей Рахманов обозначил три ключевых направления стратегии ОСК: разработка и продвижение на рынок высокотехнологичной и наукоёмкой продукции, обеспечение лидирующих позиций на существующих рынках, формирование новых рынков и освоение новых направлений гражданского судостроения.

Глава ОСК отдельно остановился на перспективах развития ледокольного и рыбопромыслового флота, морской энергетики, а также на строительстве круизных судов для водного туризма. «Среди основных задач, которые ОСК решает в рамках развития Арктики и Северного морского пути – создание ледоколов и судов усиленного ледового класса».

Одной из важных тем стала развитие отечественных верфей, обеспечение их надежными заказами. Глава ОСК поддержал предложение о переходе на типовую проектную документацию для повышения серийности строительства рыбопромысловых судов.

Алексей Рахманов поднял темы поддержки отрасли, остановился на вопросах привлечения инвестиций, централизации закупок, локализации производства, поддержки отечественного судостроения, повышения его глобальной конкурентоспособности, импортозамещения, внедрения инновационных решений.

Среди новых технологий, которые используют и планируют применять российские корабелы, глава ОСК назвал 3D-проектирование, модульный принцип компановки корпуса судов, технологии виртуальной и дополненной реальности, аддитивные технологии, 3D-печать, применение природоподобных технологий и композитных материалов.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила важность деятельности, которую ведет корпорация, для страны, экономики многих субъектов Федерации. Глава СФ призвала Корпорацию активно работать по обновлению гражданского и рыбопромыслового флота. Она предложила ОСК тесно взаимодействовать с парламентариями для выработки эффективных решений, в том числе в законодательной сфере, необходимых для развития отрасли.

Перед началом заседания Совета Федерации Валентина Матвиенко осмотрела выставку Объединенной судостроительной корпорации в Совете Федерации и ознакомилась с наиболее значимыми проектами компании. В осмотре экспозиции приняли участие заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев, председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов, председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, председатель комитета по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, сенаторы Российской Федерации.

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