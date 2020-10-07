«Газпром газораспределение Майкоп» подготовил газовое хозяйство Адыгеи к отопительному сезону

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

7 октября 2020, 17:30

Компания «Газпром газораспределение Майкоп» подготовила газовое хозяйство Адыгеи к предстоящему осенне-зимнему периоду 2020–2021 гг. Выполненный комплекс мероприятий позволит обеспечить бесперебойное и безаварийное газоснабжение потребителей в сезон максимальных нагрузок на газовую систему региона.

Согласно плану мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период газовики провели техническое диагностирование 67 км газопроводов и 30 пунктов редуцирования газа, а также выполнили приборное обследование 374 км газопроводов на герметичность и целостность изоляции.

Также проведено техническое обслуживание 5159 единиц запорной арматуры распределительных газопроводов и выполнен текущий ремонт на 159 газорегуляторных пунктах, 990 шкафных газорегуляторных пунктах и 139 установках защиты газопроводов от коррозии. Также для снижения риска возникновения коррозии газовики окрасили более 37 км газовых сетей.

Справка

В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2016 г. № 412-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской Федерации» для собственников, уклоняющихся от заключения договоров на техобслуживание газового оборудования или не пускающих газовиков в квартиры и дома для его проверки и ремонта, предусмотрен штраф в размере от 1 до 2 тыс. руб. За повторное нарушение — от 2 до 5 тыс. рублей.

Заключить договор о техническом обслуживании и ремонте ВДГО (ВКГО) можно только в отделе по работе с клиентами («Единое окно») в АО «Газпром газораспределение Майкоп» по адресу г. Майкоп, ул. Апшеронская, 4 или в филиале вашего населенного пункта. Чтобы вызвать мастера для проверки, ремонта газового оборудования или заключения договора на ТО ВДГО, необходимо позвонить по телефону +7 8772 52-37-00.

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