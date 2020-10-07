Генпрокуратура России завершила первый этап формирования ежегодного сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Генпрокуратура России совместно с прокурорами субъектов Российской Федерации и специализированных прокуратур в рамках реализации полномочий, предоставленных статьей 9 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» завершила первый этап формирования ежегодного сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год (далее – Сводный план).

По результатам оценки законности полумиллиона предложений контролеров о включении проверок в проект плана прокуроры отклонили 40 тыс. из них и направили предложения руководителям контролирующих органов о проведении совместных проверок. К примеру, из проектов планов Россельхознадзора и Росздравнадзора Генпрокуратурой исключено около 400 проверок (почти половина запланированных).

Планирование мероприятий по контролю осуществляется с учетом риск-ориентированного подхода и в условиях завершения ранее установленных ограничений контрольно-надзорной деятельности (пятилетнего запрета на проверки малого бизнеса и моратория, установленного на 2020 год в связи с пандемией).

В срок до 1 ноября уже утвержденные планы будут представлены в органы прокуратуры для завершения формирования Сводного плана и его размещения на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети Интернет.

Обеспечение законности при планировании контрольно-надзорной деятельности находится на контроле Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

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