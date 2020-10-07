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#Гонец#Главное#Орбитальные группировки#МосОблТелематика#М-Телематика07.10.2020 09:20

«Гонец» и «М-Телематика» внедряют спутниковые «электронные пломбы»

Спутниковая система «Гонец» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») и МосОблТелематика (Компания «М-Телематика», входит в концерн «Национальные Телематические Системы») подписали соглашение об использовании возможностей системы «Гонец» для повышения надежности грузоперевозок. Участники также договорились о совместном развитии цифровых логистических и транспортных сервисов, объединении усилий в области накопления и обработки информации.

Сотрудничество нацелено на развитие отечественного рынка услуг мониторинга грузоперевозок, в том числе проекта электронной навигационной пломбы (ЭНП). Этот продукт от компании «М-Телематика» обеспечивает более надежную и эффективную транспортировку: устанавливаемая на груз пломба определяет и передаёт его координаты, а также может следить за условиями доставки, измеряя данные о температуре, влажности, освещенности и другие показатели. Она может работать без подзарядки не менее 45 суток в условиях от −60 градусов по Цельсию до +80. В ней установлены навигационный модуль (32-канальный приемник сигналов ГЛОНАСС, GPS, BeiDou), а также внутренняя память для хранения информации и источник питания.

Благодаря партнерству навигационная пломба получит расширенные телекоммуникационные возможности — теперь в дополнение к GSM-связи пломба также сможет передавать информацию через систему спутниковой связи «Гонец». Орбитальная группировка и наземная инфраструктура данной системы позволяет обеспечивать передачу информации с подвижных объектов на всей территории Российской Федерации, а также в любой точке мира, в том числе в районах, где отсутствует покрытие сотовой связи.

Павел Черенков, генеральный директор «Спутниковой системы «Гонец»: «Подписание партнёрского соглашения с компанией „М-Телематика“ значимый шаг в развитии услуг спутниковой связи „Гонец“ в сегменте мониторинга транспорта. Наряду с обеспечением связью инфраструктурных объектов нефтегазовой и энергетической отраслей, морских и речных судов, техники, работающей в удаленных и труднодоступных районах, важным направлением деятельности для нас является железнодорожный и автомобильный транспорт. И партнерство с компанией „М-Телематика“ позволит нам еще успешнее осваивать этот перспективный сегмент рынка».

Геннадий Купинский, генеральный директор М-Телематика: «Подписанное соглашение открывает новые возможности для пользователей электронной навигационной пломбы. Система спутниковой связи „Гонец“ обеспечивает передачу информации даже в самых отдаленных уголках не только России, но и мира. Пользователи навигационной пломбы могут быть уверены в том, что с помощью электронной пломбы они будут оперативно получать важную информацию о местоположении и состоянии груза, и в случае появления проблем оперативно их решать. Это сделает логистические услуги наших клиентов еще более эффективными и клиентоориентированными».

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Спутниковая система «Гонец» входит в Госкорпорацию «Роскосмос» и является ее единым оператором по системам связи, вещанием и ретрансляции. Орбитальная группировка «Гонец» включает 12 космических аппаратов «Гонец-М» и обеспечивает 100% покрытие Земли. В ближайшее время запланировано обновление орбитальной группировки ещё тремя космическими аппаратами.

МосОблТелематика («М-Телематика») входит в концерн «Национальные Телематические Системы», компания была создана в 1994 года с целью разработки и производства высокотехнологичной радиоэлектронной продукции для телекоммуникационной, автомобильной и других отраслей экономики. «М-Телематика» обеспечивает полный цикл проектирования и выпуска сложных изделий электроники, которые осуществляются на современных производственных мощностях в Раменском районе Московской области.

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